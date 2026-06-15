David Torres 15 JUN 2026 - 14:14h.

Camarero: “Tenemos muchas ganas de que llegue este estadio en las fechas previstas y con todas las garantías de prevención"

Comienza el izado de cables de la cubierta del Nou Mestalla: ¿Cuándo deberá estar acabada?

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ValenciaSusana Camarero, Vicepresidenta primera y Consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha visitado el Nou Mestalla. Cabe recordar que la Generalitat Valenciana es una de las cuatro patas de la candidatura de Valencia que aspira a ser sede del Mundial 2030 con el estadio valencianista a la cabeza (junto al Ayuntamiento, el club y la Federación Valenciana). En ese escenario y con esa idea, la número dos del Consell, ha expresado este lunes su satisfacción por cómo avanzan los trabajos. “Tenemos muchas ganas de que llegue este estadio en las fechas previstas y con todas las garantías de prevención, será el estadio que merecen los aficionados, la ciudad y esta Comunitat”, ha explicado.

El motivo de la visita, tras el accidente de hace unos meses, encabezada por Susana Camarero, Vicepresidenta primera y Consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, se enmarca en materia de seguridad. La número 2 del Consell ha recorrido el futuro estadio del Valencia CF dentro del Programa de Actuación Integral Preventiva en Obras Singulares (AIPOS), una iniciativa de asistencia técnica del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) que pretende garantizar los máximos estándares de seguridad y salud que vayan más allá de las exigencias legales en aquellas construcciones más emblemáticas de la Comunitat Valenciana.

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Camarero,

El Valencia CF, encabezado por su Director General, Javier Solís, y acompañado por Christian Schneider, Director de Operaciones e Infraestructuras, ha presentado el proyecto a los representantes de la Generalitat Valenciana junto con los responsables de FCC Construcción, compañía encargada de la finalización de la obra. Al término de la misma, Camarero se ha mostrado satisfecha con lo que ve: “Hemos venido a ver las obras, que están muy avanzadas. Lo más importante para la Generalitat, que nos dedicamos a la prevención de riesgos laborales, es comprobar que se cumplen todos los requisitos en materia de seguridad y salud laboral para una obra de estas dimensiones".

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Del mismo modo, la Vicepresidenta primera y Consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha podido comprobar los avances, especialmente con la cubierta, un aspecto que ha querido destacar también antes de poner en valor el proyecto, que este verano entra en el último año de construcción: “Vemos cómo va elevándose la cubierta y hemos preguntado por los riesgos laborales asociados a este proceso. Desde la Generalitat Valenciana estamos coordinando estas labores para que el proyecto llegue a buen puerto en la fecha prevista y sin ningún incidente. Todos tenemos muchas ganas de que llegue este nuevo estadio para el Valencia CF en las fechas previstas y con todas las garantías en materia de prevención. Será el estadio que merecen los aficionados, la ciudad de Valencia y esta Comunitat”.