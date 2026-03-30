David Torres 30 MAR 2026 - 17:01h.

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ValenciaEl trabajador de las obras del Nou Mestalla, que fue trasladado el jueves pasado a un centro hospitalario tras haber sufrido un golpe en la cabeza en una caída, ya ha sido dado de alta. Según ha venido informando ElDesmarque, trasladaron al operario al centro de salud tras evacuarlo en ambulancia pero, desde el primer momento se encontraba en buen estado.

¿Qué sucedió?

Según pudo saber este medio por fuentes del club, el trabajador creyó que se le venía una carga encima, lo que le llevó a apartarse y a sufrir una caída en la que se golpeó la cabeza. Dos ambulancias se trasladaron a las obras y el trabajador fue trasladado rápidamente a un centro hospitalario, aunque se encuentra en buen estado. La prueba evidente es que ya ha sido dado de alta

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El estadio sigue, entretanto, cumpliendo los plazos previstos y esta semana se han colocado las cuartas escaleras de acceso, así como más vigas que sustentarán la cubierta del Nou Mestalla, cuya instalación final debería estar para abril de 2027 según el cronograma pactado con el Ayuntamiento.

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Rediseñado por Fenwick Iribarren Architects, responsable del proyecto inicial de 2006 y de algunas de las reformas anteriores, el Nou Mestalla debe ser acabado por FCC Construcción, que junto a Bertolín fue la compañía que estuvo detrás de las primeras obras.

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Tendrá capacidad para 70.044 espectadores y «será un estadio de última generación» que podrá albergar «partidos de la máxima categoría tanto de FIFA como de UEFA, así como grandes eventos", y contará con 6.500 localidades "de hospitalidad".

La idea del club es que se comience a gestionar el traslado de los abonados al nuevo estadio a finales de 2026. Se priorizará la antigüedad para elegir las nuevas localidades. En principio para el inicio de la temporada 2027-28 el estadio debería estar operativo, con tiempo más que de sobra para ser sede del Mundial.