Fran Duarte 30 MAR 2026 - 09:33h.

Marc Márquez se mostró muy autocrítico tras el quinto puesto en EEUU

Marc Márquez pone en aviso a MotoGP tras su caída a casi 200km/h: "Está al límite"

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Marc Márquez volvió a Austin con la intención de recuperar el que siempre ha sido un circuito donde se ha salido. No pudo ser en 2025, cuando se la llevó Bagnaia a pesar de que Marc consiguió la pole y la carrera al sprint. En ese momento fue una caída y en este 2026 ha sido una penalización por un toque entre Márquez y Fabio Di Giannantonio que condicinó todo el Gran Premio.

El mismo Marc reconoció tras la carrera que esa sanción le había quitado opciones de luchar por el primer puesto y solo pudo competir por entrar en el podio. Sin embargo, tuvo que conformarse con un luchado quinto puesto para seguir en la pelea por el campeonato. "Evidentemente nosotros hemos dado un pasito respecto al año pasado, creo. Estamos yendo más rápidos en casi todas las pistas donde hemos llegado, sea en vuelta rápida o en ritmo", comento el de Ducati al bajarse de la moto para dar un toque de atención a su equipo y avisar con el estado de forma de su principal competidor. "Pero Aprilia ha dado un paso y medio, y es ahí donde tenemos que seguir trabajando, ahora más unidos que nunca. Sacar poquito a poquito, porque no queda tanto".

Jerez, un punto de inflexión

Ahora toca pensar en Jerez, la carrera que se podrá vivir en abierto en Mediaset, donde espera algunos pequeños ajustes que le permitan dar un gran salto. "Creo que con un cambio ligero das más confianza al piloto, y eso es una rueda: el piloto va más suelto encima de la moto y salen mejor los tiempos", comentó Marc sobre lo que espera de su equipo. “A ver si podemos dar un pasito en Jerez y poco a poco darle la vuelta a la situación. Aunque a nivel de velocidad pura no estamos tan mal, a nivel de constancia es lo que falta más”.

Lo que no quiere hacer el de Cervera es descartarse antes de tiempo. "Hombre, llevamos tres carreras. Evidentemente, si te descartas ya solo al empezar, mal vas. Tienes que seguir insistiendo. Quedan muchísimos puntos, muchísimas carreras. Se vio ayer: fallé yo, falló Bezzecchi en la misma carrera. Iremos fallando. Fallaré yo otra vez, fallará otra vez Bezzecchi", reflexionaba Marc en una situación en la que ahora solo puede ir hacia arriba. "Tenemos una situación donde un piloto ha liderado todas las carreras, todas las vueltas del domingo, así que está en un estado de forma increíble y ahora de momento solo él puede perder. Nosotros solo podemos ganar".

Autocrítica de Marc Márquez con Ducati

Pero el toque de atención de Marc ha sido explicito y, a pesar de que asume parte de la culpa, señala a su equipo cuál debe ser el camino si quieren conseguir el octavo título de Campeón. "Salvar la papeleta es cuando tú no te metes en un problema y la salvas, pero ayer nos metimos solitos en el problema y hoy hemos pagado esa penalización cara. Cuando en MotoGP sales en medio del grupo, tienes que tener paciencia, sobre todo en las primeras vueltas. He podido comprobar también cosas que tengo que mejorar durante la carrera, que siguen siendo esas primeras vueltas: no me acabo de encontrar. Incluso hoy casi vuelvo a cometer el mismo error en la curva uno. Ahí es donde me falta, tengo que trabajar en ello, porque son errores sin querer".