Marc Márquez reconoce su error, asume la sanción y se marca un objetivo: "Modo supervivencia"

Alberto Cercós García 29 MAR 2026 - 14:04h.

El sábado de Marc Márquez tuvo de todo y terminó de la peor manera: con caída y con sanción

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No está siendo un fin de semana sencillo para Marc Márquez. Ya sea porque físicamente sigue sin estar al 100% o porque los problemas en su Ducati persisten en Austin, el piloto español no tiene la confianza de la temporada pasada. Sus resultados no son nada alentadores y la situación empeoró con la 'sprint' disputada en el trazado americano. Partiendo desde la sexta posición, Márquez pecó de impaciencia e intentó recuperar el terreno perdido en la primera gran frenada del circuito. El desenlace fue el peor: no pudo detener bien la moto, intentó irse largo y se cayó, tirando también a Fabio Di Giannantonio. Tras la carrera él esperaba una sanción que terminó llegando y asumiendo un nuevo error, por lo que en la carrera de este domingo deberá cumplir una Long Lap.

"Fue un día complicado. En la 'sprint' cometí un error y con consecuencias. En la curva 12 no he considerado el rebufo de las tres motos en la primera frenada. Intenté parar la moto como pude, pero no tuve suficientemente en cuenta el rebufo de las tres motos. La moto no paraba, por fuera no había espacio y he decidido ir a saltar dentro e ir a girar fuera. Y en un punto intenté hacer el cambio de inclinación y se me ha cerrado y he golpeado a Di Giannantonio que venia por detrás. Siempre duele caerse, pero si te caes con otro piloto es peor, porque no quieres arruinar la 'sprint' de otro piloto", cuenta el catalán en DAZN.

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Marc Márquez quiere salvar los muebles

Por ahora suma la friolera de 0 puntos este fin de semana, y viendo la dinámica de Aprilia con Jorge Martín y Marco Bezzecchi, no puede permitirse el lujo de volver a equivocarse. "Estoy sufriendo, estoy sufriendo, especialmente en la curva 1, que es una de las partes más físicas del calendario. Y estoy sufriendo mucho allí. Hoy he cometido un error y lo he pagado, y lo seguiré pagando mañana. Saldré, cumpliré la sanción y haré mi carrera. Modo supervivencia. Eso es todo", reconoce Marc.

Hacer cábalas de cuál puede ser su resultado final es muy complicado. Será determinante ver cuándo realiza esa Long Lap que le han impuesto y cómo de bien (o mal) es su salida. Dependiendo de las primeras sensaciones o de cómo se coloquen sus rivales, Márquez podrá aspirar -o no- a luchar por el podio. Lo que sí parece una certeza es que el español se irá de Austin sin volver a lo más alto.