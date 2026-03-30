Jorge Morán 30 MAR 2026 - 09:00h.

Juanjo Brau estuvo siete años como fisioterapeuta del Barça

La respuesta de Gerard Piqué a la comparación entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo: "Depende de lo que valores

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Durante años, Leo Messi era el rey del fútbol, lo que generaba muchísima preocupación en el FC Barcelona por cuidar su estado de salud. Los cuidados con el argentino eran extremos y la gestión con sus molestias no se trataban igual que al resto de sus compañeros. Algo que ha desvelado el exfisioterapeuta Juanjo Brau, quién estuvo 25 años en el club, siete de ellos como responsable de los servicios de fisioterapia del club.

Además de ser importante en el Barça, Juanjo también acompañaba a Messi durante sus concentraciones con Argentina. "Me veían casi como a un fiscal. Tenía que estar allí dentro sin invadir y sin que me vieran como un enemigo", comenzó diciendo.

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"Queríamos controlar lo que pasaba porque era nuestro jugador franquicia, nuestro patrimonio. Sin Leo no hubiéramos ganado todo lo que ganamos, había que cuidarlo", explicó Juanjo Brau en una entrevista de 'El Periódico' tras publicar 'Lo que el fútbol no ve' (Ed. Magazzini Salani).

Leo Messi y la gestión de sus molestias

Aunque Juanjo tuvo que estar muy de cerca de otros jugadores como Ronaldinho, Neymar, Luis Suárez o Puyol, la gestión de Leo Messi era muy distinta a la de los demás. "Es una figura totalmente distinta. Porque de Messi teníamos necesidad y había que estar muy alerta para gestionar cada situación", explicó.

"Cuando lo tenía en la camilla pasaban los jugadores y me decían 'para el domingo está, ¿no?', y solo si les decía que sí se quedaban tranquilos. Su sola presencia generaba cosas, tenerlo en el campo era una salvaguarda, descomprimía. Es difícil decirle 'no' a estos jugadores. Tienes que hacerlo solo cuando es realmente inevitable y no de golpe, hay que gestionar ese no. Decir que 'sí' lo sabe hacer todo el mundo", señaló sobre la gestión del argentino.

Aunque en 2013 dejó de trabajar de la mano de Messi, esto no fue más que un 'alivio'. "Fue una liberación y creo que fue bien para todos porque llega un momento en que se comprime mucho todo y se convierte en un coste personal. Y cuando ves que todo aquello ya no irá a mejor y el coste personal es elevado, simplemente hay que decir basta", zanjó.