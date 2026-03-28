Andrea Esteban 28 MAR 2026 - 20:23h.

Victoria argentina que acaba en locura

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El amistoso entre Argentina y Mauritania dejó una imagen tan insólita como viral. Más allá del resultado, los focos se centraron en lo ocurrido tras el pitido final, cuando varios futbolistas africanos protagonizaron una auténtica carrera hacia los vestuarios… con un objetivo claro: conseguir las camisetas de Lionel Messi y compañía.

Carrera descontrolada hacia el vestuario

Nada más terminar el partido, los jugadores de Mauritania salieron disparados hacia el túnel de vestuarios intentando adelantarse unos a otros. La intención era clara: asegurarse alguna camiseta de los campeones del mundo.

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La seguridad del estadio trató de frenar la avalancha, consciente del caos que se estaba generando. Sin embargo, varios futbolistas lograron su objetivo y salieron con una bolsa llena de camisetas de los jugadores argentinos, entre ellas algunas de Rodrigo De Paul.

La camiseta de Messi, la más codiciada

Una vez conseguido el botín, llegó el momento más tenso. Entre todas las camisetas, una destacaba por encima del resto: la de Lionel Messi. La prenda del capitán argentino se convirtió en objeto de deseo y provocó discusiones y tirones entre los propios jugadores.

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La escena, captada en vídeo y difundida rápidamente en redes sociales, refleja el impacto global del astro argentino. Incluso en un amistoso, su figura genera auténtica devoción, hasta el punto de provocar disputas internas en el equipo rival.