David Torres 30 MAR 2026 - 13:30h.

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ValenciaLa Fiscalía ha archivado la denuncia de Miguel Zorío contra el Valencia CF, que pedía la paralización de las obras del Nou Mestalla por culpa de los restos arqueológicos que se encontraron en el recinto dónde se empezó a construir el nuevo estadio valencianista hace casi dos décadas. El ex vicepresidente del Valencia CF en los tiempos de Vicente Soriano, precisamente cuando se paralizaron las obras y que anunció que la parcela de Mestalla estaba vendida, ahora es la cabeza visible de Marea Valencianista, y pidió al fiscal que se detuvieran las obras (retomadas en enero de 2025) “por incumplir el promotor (Valencia CF), de forma reiterada, las exigencias del Jefe de Servicio de Infraestructuras de la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia, y de su Directora Gerente, en dos informes técnicos emitidos el 18-11-24 y el 17-4-25, y en los que le recuerda al club, que el proyecto de Polideportivo Municipal presentado por los ejecutivos de Peter Lim al Ayuntamiento de Valencia no incorpora un proyecto arqueológico que recoja y valore todos los trabajos que sean necesarios para el correcto seguimiento de las excavaciones en las obras”.

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Ahora esa petición fue desestimada, tras recibir el fiscal un informe de la policía nacional que confirmaba que sí existía “un proyecto arqueológico en las obras del polideportivo”, tal y como ha avanzado ElDiario.es. En concreto, el archivo se produjo a mediados del año pasado, aunque la noticia ha salido a la luz ahora, justo poco después que se supiera que Zorío ha vuelto a recurrir una querella inadmitida contra Peter Lim.

El Valencia CF pagó el polideportivo y la chimenea para "ponerlas en valor"

Cabe recordar que el pasado mes de noviembre, el Valencia CF, como ya avanzó ElDesmarque, aceptó y pagó al Ayuntamiento de València la aceptación de la última valoración efectuada por la Fundación Deportiva Municipal sobre la construcción del Polideportivo de Benicalap. Tras el ingreso correspondiente en la Tesorería Municipal, quedaba liberado el terciario del Nou Mestalla pero faltaba un detalle más, pagar 563.000 euros para proteger la chimenea industrial y los restos arqueológicos, que había anteriormente en el recinto del Nou Mestalla. Era una obligación que figuraba en las fichas urbanísticas del Nou Mestalla. Antes incluso de ese pago, tras recibir un informe