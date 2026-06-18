David Torres Valencia, 18 JUN 2026 - 21:13h.

En agosto su cláusula sube un 50%

El Barça pregunta por Javi Guerra: la respuesta del Valencia CF

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El Barça sondea el mercado de fichajes en pos de futbolistas que puedan darle un salto de calidad al campeón de Liga. Uno de ellos, que precisamente les marcó en la última jornada en Mestalla es Javi Guerra, un futbolista superlativo en el Valencia CF y que siempre ha estado en el radar culé así como en el de varios de los clubs más importantes de Europa. El Napoles, con Allegri, el Arsenal, el Manchester y hasta el Atlético de Madrid han sido relacionados con el futbolista de Gilet que, además, acaba de ponerse aún más en el escaparate tras debutar con la Selección Española.

El precio de Javi Guerra sube en agosto

El caso es que, como ha venido informando ElDesmarque, esta semana el agente del jugador se reunió con Deco, director deportivo culé. Según la prensa de la ciudad local, en la reunión se habló, además de Javi Guerra, de otros futbolistas que controla Javi Garrido y que también pueden interesar al Barça de Flick. Al margen del interés, del deseo, lo que sí sabe ya el Barça es el precio de salida innegociable del Valencia CF y que es la cláusula de rescisión del futbolista. Así, el precio de Javi Guerra es de 40 millones de euros pero, como ha avanzado la Cadena COPE; en agosto la cláusula ya conocida crece un 50% y se va hasta los 60 millones de euros.

La postura del Valencia CF y del jugador

Se habla de la cláusula porque, tal y como ha venido informando ElDesmarque. Media Europa suspira por Javi Guerra pero la posición del Valencia CF es inamovible: no se vende, no se negocia su salida. El que lo quiera, que pague la cláusula. El Valencia CF lo renovó el año pasado y cuenta con él para llegar al Nou Mestalla en Europa.

Además, para tranquilidad del Valencia CF, Javi Guerra, asegura en público y en privado sólo contempla seguir en Mestalla. "Tengo un contrato, renové el año pasado, entonces creo que está claro que quiero quedarme aquí", aseguró el futbolista;