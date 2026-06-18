David Torres 18 JUN 2026 - 13:45h.

"El destino dirá si nos vuelve a unir o no"

Marcelino no descarta ser seleccionador y tampoco volver al Valencia CF: "Ojalá"

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ValenciaEs la pregunta del millón y más ahora que Marcelino García Toral está en el paro tras acabar su etapa en el Villarreal CF: ¿Cabe una segunda oportunidad entre él y el conjunto de Mestalla?

El hecho es que el tiempo y, justo cuando se acaban de cumplir 7 años del último título que el Valencia CF ganó y que fue con Marcelino García Toral en el banquillo (la Copa del Rey), el asturiano, que ya ha dejado claro que, a corto plazo quiere entrenar fuera de España, se ha referido a su posible regreso a Mestalla. No es la primera vez que contesta. De hecho, nada más ser despedido (vídeo superior) dijo que "Es indudable que disfrutaríamos volviendo a entrenar en Valencia. Es una obra incompleta", después ha llegado a afirmar que "Es una pena, pero el dueño del club quiere que así sea".

La última declaración de Marcelino: "¿Y quién puede predecir el futuro"

Y lo cierto es que Marcelino no ha cambiado un ápice su opinión. Esta semana, en el podcast de la SER Mano a mano’ ha vuelto a responder sobre el asunto. Así transcurre la charla con el periodista Chimo Masmano

¿Habrá una segunda parte en el Valencia?

¿Y quién puede predecir el futuro? Volvemos a una palabra que hemos utilizado mucho durante esta entrevista donde me he sentido súper a gusto. Destino. El destino dirá. El destino dirá si nos vuelve a unir o no. En esta situación es imposible"

¿Esta situación es con Meriton, con Peter Lin como propietario?

Sí. Es imposible.

La gente se lo dice por la calle

Sé el sentir de la gente porque me lo transmite por la calle. El sentir de la gente hacia nosotros, hacia Cuerpo Técnico y a mí como persona, es una responsabilidad mayor. Me lo dice mucha gente. Hay dos comentarios. Tienes que volver y qué feliz fuimos en tu etapa.

¿Qué tendría que pasar para que volviera?

Nosotros, después de lo vivido aquí, yo tengo que sentir primero que quieran contar con nosotros. Pero nosotros tenemos que tener, ellos, la parte que contrata y la parte contratada, el total convencimiento del éxito.