Cenk se plantea volver a casa

David Torres 19 JUN 2026 - 09:16h.

No tiene sitio en Valencia y quiere jugar, sabe que en la Superliga Turca tiene acomodo

Problema a la vista para el Valencia CF: El Colonia anuncia la "desgarradora marcha" de Cenk

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ValenciaCenk Ozkaçar es uno de los futbolistas que regresan tras cesión y con el que el Valencia CF no cuenta. Formará parte de la operación salida y hay común acuerdo entre el futbolista y el club en resolver su situación a la mayor brevedad posible. Otra cosa bien distinta es que lo consigan. El central turco quería quedarse en Alemania, pero el Colonia le cerró la puerta y anunció su "desgarradora" marcha, a pesar de que salvaron la temporada y tenían una opción de compra de dos millones.

Desde su llegada en verano de 2022 procedente del Olympique de Lyon, el central turco ha disputado 46 partidos con la camiseta del Valencia CF en LALIGA EA Sports, la Copa del Rey y la Supercopa de España y durante este periodo fue internacional con su selección en 9 ocasiones, pero sin acomodo en Mestalla salió cedido al Valladolid (fracasó) y ahora al Colonia, que lo ha descartado. Si nadie lo remedia, tendrá que incorporarse a la pretemporada, cosa que no desea ni él, ni Corberán.

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De nuevo en el mercado, con dos años de contrato con el Valencia CF por delante, es Turquía, su patria, donde sí tiene hueco y podrían hacerle hueco y pagar por él. Cenk salió de Turquía muy joven, pasó por Bélgica, por Francia y luego en el Valencia donde no tiene sitio y ahora, desde la Superliga turca podrían solucionar ese problema. Según diversos medios otomanos, el futbolista -como ya pasara el verano pasado- lo está ofreciendo a los principales clubs turcos (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş y Trabzonspor). De momento, es eso, un tanteo, pero es un paso trascendente ya que la idea del futbolista hace un mes era otra. Es la opción más lógica, pero él no se cierra a nada.

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Un cambio de opinión para Cenk

El caso es que el interés turco implicaría un giro del planteamiento de Cenk, que no tenía prisa por volver a su país. Así, el central dejó claro en su día que no quería volver al Valencia CF y que su deseo era quedarse en Alemani. "El Colonia tiene una opción de compra sobre mí. Estoy muy contento aquí y me siento como en casa. Espero poder quedarme muchos años más después de esta cesión. Creo que me he adaptado a la Bundesliga y que podré seguir desarrollándome aún mejor aquí", dijo en una entrevista IHA, medio deportivo de su país. Sus deseos no fueron órdenes porque aunque su "objetivo a corto plazo es quedarme en Colonia", finalmente no va a poder ser. Quizá por eso, en el seno de la charla con el periodista ya abría una puerta a su estreno en Turquía. "Nunca se sabe qué nos deparará la vida. La Süper Lig (la liga de su país) es una liga que no he experimentado antes. Se ha convertido en una liga muy solicitada por todos los jugadores. Por supuesto, también tengo el sueño de jugar en la Süper Lig. La vida dirá cuándo será el momento adecuado".