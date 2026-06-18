David Torres 18 JUN 2026 - 14:55h.

El Valencia CF está citado el 2 de julio, pero Stole Dimitrievski y Javi Guerra se incorporarán más tarde

El Barça pregunta por Javi Guerra: la respuesta del Valencia CF

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ValenciaEl Valencia CF, si se exceptúa a Eray Cömert y hasta el 30 de junio, que es cuando acaba contrato, no ha tenido representación en el Mundial que se está disputando estos días en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, ha habido dos futbolistas que, por compromisos internacionales se han ido más tarde de vacaciones y Carlos Corberán lo tendrá en cuenta.

A dos semanas del comienzo de la pretemporada del Valencia CF, hay muchas certezas y alguna laguna todavía. Como ha venido publicando ElDesmarque, el equipo está citado para el 2 de julio. Pero no todos los disponibles volverán. Así, tal y como ha avanzado la Cadena COPE, dos futbolistas tendrán permiso para volver una semana después. Se trata de Javi Guerra, que entró en el grupo de refuerzo de la Selección Española y debutó contra Irak, y Stole Dimitrievski, que antes de irse a descansar y firmar su ampliación de contrato, jugó dos encuentros amistosos con la selección de su país. Ellos tendrán unos días más. Stole 7 y Javi Guerra alguno más

El plan del Valencia CF en la pretemporada

El resto del equipo volverá el día 2 de julio al tajo para hacerse por turnos las pruebas médicas previas al inicio de la pretemporada. La idea, no obstante, es que es fin de semana no empiecen y el trabajo de campo comience el 6 de julio. El primer tramo de la preparación será en la Ciudad Deportiva, dónde se celebren los primeros amistosos ante rivales de la zona si da tiempo (antes o después del primer stage), porque la idea es que del 13 al 19 de julio, el equipo repita en Girona, en las instalaciones de Royal Verd, en la Garrotxa. No está claro si allí dará tiempo a jugar algún encuentro. Dependerá de la agenda de otros rivales.

Tras ir a Girona, el Valencia CF volverá a la Ciudad Deportiva de Paterna. El plan inicial es después ir al 25 de julio al 2 de agosto a Sain George's Park en Birmingham. A la vuelta de Inglaterra, el Valencia CF seguirá trabajando en Paterna para jugar el Trofeo Naranja el sábado 8 de agosto (contra un rival aún por determinar). Ese partido servirá para presentar al Valencia CF en Mestalla y poner fin a la pretemporada. No en vano, el fin de semana siguiente comienza LALIGA.