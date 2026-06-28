Con Guido Rodríguez, el Valencia CF encabeza la lista de equipos con más refuerzos de LALIGA

David Torres 28 JUN 2026 - 09:01h.

Guido Rodríguez, será el cuarto refuerzo del Valencia CF y Ryonosuke Sato el quinto

Guido Rodríguez acepta la oferta del Valencia CF: las negociaciones ahora sí tienen buena pinta

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ValenciaCuando el Valencia CF oficialice la renovación de Guido Rodríguez y el más que probable fichaje de Ryonosuke Sato, habrá cerrado ya cinco incorporaciones para su plantilla de cara a la temporada próxima. No en vano, antes del final de temporada fichó a Aliou Dieng y a Justin De Haas y hace unas semanas se aseguró la continuidad de Stole Dimitrievski. Serán, si nada se tuerce, cinco refuerzos para Carlos Corberán que, además, podrán comenzar la pretemporada con el equipo a finales de esta semana y principios de la próxima.

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Ningún equipo se ha asegurado a más jugadores que el Valencia CF

El caso es que, repasando su competencia, ahora mismo ningún equipo de Primera División se ha asegurado cinco jugadores para el inicio de temporada (el Valencia aún tampoco). De momento, seguros son Aliou Dieng, Justin De Haas y Stole Dimitrievski, pero con Guido Rodríguez, está a falta de la firma, y el japonés Ryonosuke Sato, al que se le espera también esta semana, encabezaría la lista de clubs españoles con más fichajes con un total de cinco.

La contrición del gasto en el mercado español es evidente y el Valencia CF no es una excepción. No en vano, en los cinco refuerzos apenas ha gastado dinero (4 millones en Sato únicamente y a pagar en cómodos plazos) ya que Guido y Stole serían renovaciones y De Haas y Dieng los firmó libres antes del mercado;

Real Madrid, Sevilla, Getafe, Elche y Racing, los otros animadores del mercado

La realidad del Valencia CF es sin embargo, mejor que otros competidores a día de hoy. El club más avanzado en fichajes es el Real Madrid, el gran animador del mercado que, además de fichar a Mourinho (entrenador Benfica), se ha dejado un dineral con Cucurella (Chelsea) y ha traído a Bernardo Silva (libre, Manchester City), Konaté (libre, Liverpool)

Otros que también aceleran como el Valencia, por razones obvias son el Sevilla (Guridi, Juan Iglesias y Sangante); el Getafe (Boselli, Satriano y Mario Martín), el Elche (Gonzalo Villar, Buba Sangaré y Víctor Chust) o el recién ascendido Racing de Santander (Villalibre, Facu González, Sergio Canales)

Muchos clubs aún no se han estrenado. Es el caso del Villarreal, la Real Sociedad, Osasuna, Málaga, Espanyol, Real Betis, Atlético o Athletic. El resto llevan un refuerzo o dos como máximo, como el Alavés, Barça (Gordon), Celta, Depor, Levante, Osasuna y Rayo Vallecano