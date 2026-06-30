David Torres 30 JUN 2026 - 07:17h.

En el Valencia CF saben que ha entrado el Hull City pero hay fe en cerrar el acuerdo

Competencia Premier por Thomas Meunier: conversaciones avanzadas

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ValenciaThomas Meunier, indiscutible con Bélgica en el Mundial, sigue siendo el plan A del Valencia CF de Gourlay y Corberán para el lateral derecho de la temporada próxima. El veterano lateral perdió la titularidad este fin de semana cuando Bélgica se reencontró consigo misma ganando por 1-5 a la floja selección de Nueva Zelanda en el grupo G del Mundial 2026; una victoria cómoda y el primer puesto del grupo aunque les tocará medirse a Senegal en dieciseisavos (Miércoles 1 a las 22 horas). Mientras llega esa cita, el mercado de fichajes se mueve y clubs como el Hull City han llamado a su puerta. En Valencia saben que tienen competencia, que si la Premier llama, la cosa se complica, pero tienen fe en cerrar el acuerdo definitivo y en hacer valer la preferencia del futbolista por venir a España.

Thomas Meunier sigue siendo el plan A, Andrés García el plan B

Así, según ha podido saber ElDesmarque, el plan del Valencia CF sigue siendo Thomas Meunier, a pesar de que este ve con buenos ojos también la opción de recalar en la Premier. Con el conjunto de Mestalla están acordadas las pretensiones económicas pero no el plazo del contrato. Una temporada más una ofrece el Valencia, Meunier quiere más pero a sus 35 años, la lógica aconseja no atarse mucho tiempo.

Pero el Valencia CF sabe que el asunto no puede demorarse en exceso en el tiempo ya que Carlos Corberán no tiene lateral derecho más allá de que Foulquier está lesionado. Dependerá del Mundial su hipotética incorporación, pero los de Mestalla desean cerrar el acuerdo pronto ya que el técnico che. que tanto insistió con Guido, lo prefiere a Andrés García..

Corberán prefiere experiencia

Dicho esto, si no obtienen el OK del futbolista belga, en la recámara sigue el valenciano del Aston Villa, aunque lo cierto es que el Valencia no ha hecho movimientos por Andrés en las últimas semanas y el joven lateral del Aston Villa, que tiene permiso para salir cedido en busca de minutos, sondea otros destinos. A Carlos Corberán le gusta el valenciano pero prefiere, a priori, un perfil más contrastado como el de Meunier y la palabra del técnico a la hora de cerrar los fichajes del primer equipo sigue teniendo mucho peso en este Valencia.

Dicho esto, además de experiencia, Thomas aporta verticalidad y es un lateral ofensivo, por lo que se deduce que la insistencia del técnico es porque este año quiere jugar al ataque.