David Torres 26 JUN 2026 - 16:45h.

El futbolista estaría "entusiasmado" con la posibilidad; Corberán sigue sin laterales derechos

Compás de espera entre Meunier y el Valencia CF

Compartir







ValenciaEl Valencia CF no está solo en la lucha por fichar a Thomas Meunier. El club sabe que tiene que esperar porque está en el Mundial, pero eso también hace que otros clubs se pongan en cola. El último, un equipo inglés que acaba de subir a la Premier y que lo quiere.

Se trata del Hull City, un club de fútbol de Inglaterra, de la ciudad de Kingston upon Hull en Yorkshire que fue fundado en 1904 y en la temporada 2026-27 jugará en la Premier League de Inglaterra, tras 9 años de ausencia y después de haber logrado el ascenso. Confeccionando un equipo para la élite inglesa se han fijado en el belga, que está en el Mundial y jugando, tal y como ha informado el especialista en mercado Sacha Tavolieri que asegura que el club inglés ha contactado con el internacional belga, y las conversaciones están avanzadas y siguen su curso. Además, afirma Meunier está entusiasmado con la posibilidad

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF pintará los pétalos del Nou Mestalla de antracita: una combinación que recuerda a Mestalla

El Valencia CF sigue esperando por Meunier: así está el caso Andrés García y Corberán sin laterales

En el Valencia CF, los contactos por el lateral derecho siguen abiertos y, aunque había un principio de acuerdo económico, no están claros los años de contrato. El conjunto de Mestalla no quiere pillarse los dedos con un futbolista que hará 35 años en septiembre. Una temporada más otra opcional era lo planteado; pero el futbolista no tiene prisa por decidir y acercamientos como el del Hull City le dan la razón. De momento, Thomas sigue en el Mundial, siendo titular con una Bélgica que no enamora y dispuesto a escuchar a todos y elegir lo mejor para su destino.

PUEDE INTERESARTE Carlos Corberán ficha a un especialista en jugadas a balón parado

En la recámara el Valencia CF tiene a Andrés García, pero entre que la idea no seduce del todo porque le faltan minutos en la élite y que por el valenciano habrá mucha competencia, tampoco parece sencillo el acuerdo. Lo que está claro es que, a día de hoy, Corberán no tiene ningún lateral derecho para empezar la temporada ya que Thierry y Saravia acabaron contrato y Foulquier está lesionado.