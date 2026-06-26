David Torres 26 JUN 2026 - 12:36h.

Darío Navarro, que ha estado en Osasuna, será su nueva mano derecha; no se descartan más refuerzos

El Valencia CF de Corberán, un equipo que muere a balón parado y no sabe matar de lejos

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ValenciaEl balón parado ha sido una de las lacras del Valencia CF de Corberán en su primera temporada completa en el conjunto de Mestalla. La defensa de las jugadas de estrategia ha sido una de las grandes asignaturas pendientes del equipo. Estas acciones supusieron una importante sangría de puntos a lo largo del año, llegando a representar cerca del 38% de los goles totales recibidos en tramos cruciales de la competición; siendo decisivos en duras derrotas como la sufrida ante el Oviedo. Los de Mestalla han encajado 16 goles en estos lances y el técnico de Cheste ha aprovechado el verano para buscar una solución y esta, al margen de seguir entrenándolo con sus futbolistas, ha sido firmar un técnico especialista en el balón parado.

Darío Navarro, nuevo fichaje de Carlos Corberán

Así, el entrenador valencianista incorpora de forma inmediata a su cuerpo técnico a Darío Navarro (Valencia, 1990), tal y como ha adelantado el diario As y ha podido confirmar ElDesmarque , será el encargado de mejorar el área a balón parado. Dicho esto, Darío Navarro puede que no sea el último refuerzo para el cuerpo técnico, pues se valoran también otros perfiles.

Hasta que esa decisión llegue, cabe recordar que Darío Navarro ha desarrollado una sólida trayectoria como entrenador asistente, especializada en el trabajo táctico y las acciones a balón parado. Formado en la estructura del Levante UD, inició su carrera en el fútbol base del club, donde permaneció entre 2013 y 2021 antes de incorporarse al primer equipo como ayudante de Alessio Lisci. Posteriormente, amplió su experiencia internacional formando parte del cuerpo técnico de Juan Carlos Garrido en el Ismaily SC de Egipto, para regresar después junto a Lisci al CD Mirandés, donde trabajó durante dos temporadas. En la campaña 2025/26 dio el salto a Primera División como asistente en el CA Osasuna, consolidándose como uno de los especialistas más reconocidos en estrategia a balón parado. En 2026 se incorpora al cuerpo técnico de Carlos Corberán en el Valencia CF para reforzar precisamente esa parcela del juego.