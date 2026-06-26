David Torres 26 JUN 2026 - 11:11h.

Se combinará con naranja como pasa en Mestalla tras la lavada de cara en tiempos de Amadeo Salvo

La Asociación de Futbolistas del Valencia CF cambiará su sede al Nou Mestalla

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ValenciaNo hay semana que pase en el Nou Mestalla no se vean nuevos avances en las obras o se generen noticias en torno a la nueva casa del valencianismo, que deberá estar acabada en el verano de 2027. Así, en el mismo día que se conocía que los veteranos van a tener allí también su sede tras llegar a un acuerdo con el Valencia CF, los responsables de la construcción han comenzado a pintar los característicos pétalos del estadio con uno de los colores más representativos de la entidad. En concreto, como se ve en la imagen que preside este artículo de negro antracita.

La respuesta ha sido muy aplaudida en redes sociales, ya que muchos aficionados acostumbrados a ver el óvalo de la Avenida de las Cortes Valencianas todo de hormigón y que las chapas de la fachada fueran grises, pensaban, ya que iban a quedarse de gris. Finalmente, según ha podido saber ElDesmarque, el club ha decidido pintarlos de negro antracita.

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¿Por qué negro antracita? Una combinación como Mestalla

Es como un gris muy oscuro, casi negro, pero con una suavidad visual que el negro puro no posee. A diferencia del negro, que absorbe la luz de manera absoluta y puede resultar duro o reducir visualmente los espacios, el antracita tiene algunos matices. El nombre proviene de la antracita, que es el tipo de carbón mineral más puro y evolucionado

De esta forma, como se veía también en algunas imágenes que se han venido publicando ElDesmarque, los vomitorios, los baños y acceso a lo que es el recinto de las gradas combinarán el negro con el naranja, buscando así una combinación que tanto éxito tuvo cuando se arregló el estadio por última vez en tiempos de Amadeo salvo (2010). De hecho, en las recreaciones que se han mostrado del estadio y las butacas, aparece un gran murciélago negro de asientos negros sobre butacas naranjas, aunque esto todavía está por definirse.