David Torres 25 JUN 2026 - 07:17h.

El club quiere cerrarlo tan pronto como sea posible pero no se pone fecha límite todavía

El plan de Gourlay antes de final de mes, uno o dos fichajes más y Guido: Acelerón por Meunier, Sato...

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ValenciaEl Valencia CF no espera con los brazos cruzados a Guido Rodríguez, sigue negociando con él y con sus agentes para convencerlo, para que sea el cerebro de Carlos Corberán y el pivote que guíe al Valencia CF a Europa en el último año de Mestalla. Queda poco más de una semana para empezar la temporada y el argentino aún no ha deshojado la margarita. En Valencia están, sin embargo, tranquilos, conscientes de que el trabajo se ha hecho y se sigue haciendo. Sin plazos, pero sin pausa.

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No hay deadline con Guido Rodríguez todavía: lo más pronto posible

En este escenario, el Valencia CF en las últimas horas ha negociado para matizar y mejorar su oferta a Guido Rodríguez, ampliando las variables para incrementar su salario, tal y como ha informado Tribuna Deportiva y ha podido confirmar ElDesmarque. Hay fundadas esperanzas en el conjunto de Mestalla que acabe aceptando lo propuesto, siempre inferior a otras ofertas que pueda tener el argentino sobre la mesa y sabiendo, además, que en Valencia no va a jugar competiciones europeas. A cambio, los de Mestalla se lo han dado todo: su cariño, los galones futbolísticos que nuca tuvo en otros equipos y dos años de contrato más uno opcional sencillo para que, a sus 32 años, pueda jugar con calma todavía. Al margen, económicamente el club se ha estirado dentro de sus márgenes para poder ofrecerle un buen contrato.

Es el plan A y casi el B para Corberán

Según ha podido saber este medio, el deseo, lógico, es cerrarlo tan pronto como sea posible, pero no hay deadline todavía. En el club creen que aún hay margen para negociar y aguantar. Carlos Corberán lo quiere, lo ha señalado como el plan A y eso no ha cambiado cuando Ron Gourlay ha regresado a Valencia, por eso, el club se da el margen que sea necesario. No ha plazo todavía ni fecha límite para responder, pero lógicamente la paciencia y el futuro del club no son eternos, como recordó Jaume Doménech en ElDesmarque.