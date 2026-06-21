David Torres 21 JUN 2026 - 09:01h.

Jaume Doménech: "Guido le vendría genial al Valencia, pero siempre dentro del los márgenes que maneja el club"

Así fue el redebut de Jaume Doménech con el Valencia CF: "El mayor premio de mi carrera"

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ValenciaEmocionado, nervioso pero feliz, muy feliz, rodeado de su familia y de mucha gente que lo idolatra. Así fue el redebut de Jaume Doménech como jugador del Valencia CF. Un año después de colgar los guantes, y esta vez con el equipo de Leyendas del Valencia CF, el meta, campeón del último título del club, volvió a sentirse futbolista. Se le veía contento, nervioso como es él, cabreado cuando encajó el primer gol, pero motivado y dando órdenes a los suyos. Y es que fue un homenaje especial para un futbolista especial que es muy querido por la afición como quedó demostrado en su homenaje en Catadau.

Antes de jugar, Jaume analizó su presente y, cómo no, tuvo tiempo para hablar de su querido Valencia.

¿Es la primera vez que juega no o ya ha jugado algún partido?

No, la verdad que no. Hace dos días estrené unos guantes en casa y en la terraza mi hijo me chutó un poquito porque desde el día que decidí colgar los guantes no había vuelto a jugar a fútbol.

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Qué bonito el homenaje que le han tributado..

Sí, la verdad que muy contento. Tengo una gran relación con Fernando Giner, con la Asociación de futbolistas, de hecho soy de la directiva. Es un honor para mí poder compartir el día de hoy.

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¿Tenías mono de jugar con el escudo del València?

Pues la verdad que pensaba que no, pero ahora que estoy así, siento cositas, la verdad, no te voy a mentir. Había pensado que esta etapa de futbolista la había dejado atrás (ríe), pero en el día de hoy sí que estoy un poquito encontrándome emociones que creía que estaban un poquito escondidas.

¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus planes?

A día de hoy soy agente FIFA, estoy en la empresa de Team, que era la agencia que me representaba a mí durante mi carrera.. También tengo un par de empresas, he invertido parte de mi patrimonio mientras jugaba.

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Volviendo al fútbol, una lástima que el Vaencia no se clasificó por Europa. A ver si la última de Mestalla puede ser...

Sería precioso poder cerrar esta etapa del antiguo Mestalla, que a todos nos emociona, con una buena clasificación, una buena temporada, que la gente se uniera con los jugadores, con el club porque sabemos que la situación es un poco compleja. Sería espectacular. Creo que es lo que se merece la afición, poder cerrar la temporada que viene en un resultado en que todos estemos orgullosos de la clasificación del Valencia CF.

¿Cómo ve la plantilla del Valencia CF a quince días del comienzo? ¿Qué posiciones hay que reforzar?

Cada vez en el mercado español, los movimientos en el mercado se van haciendo algo más tarde, porque a día de hoy, fuera de dos o tres clubes de LALIGA española, el resto no son económicamente fuertes, es la realidad, entonces normalmente los movimientos se hacen más bien empezando el mercado de traspasos.

Y bien, vamos a ver como evoluciona el mercado, pero sí que pienso que el València se tiene que reforzar en algunas posiciones, pero vamos a ver como va evolucionando.

Los casos de Stole Dimitrievski y Guido Rodríguez

Una de las primeras posiciones que has reforzado en la renovación o ampliación de Stole Dimitrievski ¿Qué te parece?

Me parece muy bien, yo creo que Dimitrievski tuvo un primer año que fue duro, ya que Giorgi Mamardashvili no salió. Tuvo que esperar su momento, tuvo pocas oportunidades, pero este año, cuando le ha tocado jugar, ha sido determinante para el equipo, ha aportado solvencia, regularidad y determinación en momentos difíciles de la temporada. Creo que esta renovación es muy merecida.

Ahora que te dedicas también en el mundo de la representación, ¿qué te parece Guido Rodríguez para este València? Crees que el València tendría que poner toda la carne en el asador por él?

Guido es un jugador que ha aportado mucha jerarquía y rendimiento inmediato por su experiencia y que ha venido muy bien al Valencia CF, pero creo que nunca un club tiene que poner por delante a un jugador antes de que el equipo.

Creo que es un buen jugador, que es un jugador que le vendría genial al València. Creo que el Valencia está intentando que se quede, pero siempre dentro de los márgenes que pueda manejar el club.