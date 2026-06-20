El estado de la plantilla a quince días de la pretemporada: cuántos jugadores le sobran al Valencia CF y cuántos le faltan

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ValenciaEl Valencia CF sigue moviéndose en el mercado de fichajes sin prisa, pero sin pausa. El plan de Ron Gourlay pasa por incorporar a un futbolista o dos más antes de que comience la pretemporada dentro de dos semanas. La idea, el plan final, el objetivo es confeccionar a 1 de septiembre una plantilla que, entre las 25 fichas profesionales estén incluidos los cuatro lesionados de larga duración que no empezarán el curso con el equipo. Esto es, Diego López, Sergi Canós, José Copete y Dimitri Foulquier. Además de ellos, Carlos Corberán aspira tener tres sub 23 con ficha del filial que acompañen al grupo (por ejemplo Ryonosuke Sato).

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Tres "fichados" y los que vuelven

El Valencia CF ha ejecutado la ampliación contractual del portero Stole Dimitrievski por dos temporadas más, por lo que el guardameta de Macedonia del Norte seguirá vinculado al club valencianista hasta junio de 2028. Es el tercer fichaje del club tras haber confirmado antes del período de refuerzos las llegadas de Justin De Haas y Aliou Dieng. Además tiene a punto la llegada de un mediapunta, Ryonosuke Sato; sería la cuarta incorporación para la plantilla.

También regresan tras cesión Cenk Ozkaçar e Íker Córdoba y los lesionados Sergi Canós y Alberto Marí.

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Los fichajes que faltan y los que se han ido

Por posiciones el Valencia CF aspira y necesita incorporar a su equipo al menos un portero, dos laterales derechos, un central (Unai Núñez u otro) un pivote (Guido u otro), un jugador de banda y un delantero. Todo ello si no hay más salidas.

Cabe recordar que acabaron contrato o cesión Agirrezabala, Ramazani (por el que se negocia su vuelta), Unai Núñez (con opciones de volver), Cömert, Renzo Saravia y Thierry Rendall y Lucas Beltrán.

Los jugadores que "sobran"

Con esta idea eso, hay que hacer hueco para los fichajes ante el overbooking que hay en la plantilla. Hay seis futbolistas de la plantilla marcados en rojo y que el Valencia CF, a priori, no cuenta con ellos y les haría hueco encantado son: Foulquier, Diakhaby, Santamaría, Danjuma, André Almeida y Dani Raba.

Los meritorios

La idea es que el Valencia CF le dé una amplia nómina de canteranos a Corberán para entrenar y ver si alguno se puede quedar en la plantilla. Son los casos ya confirmados de Vicente Abril y Raúl Jiménez; Íker Córdoba, Panach Lucas Núñez, David Otorbi, Víctor Fernández, Hamza Bellari, Mario Domínguez; aunque esta nómina puede ampliarse o variar en función de los vicisitudes del mercado.

El listado final

Porteros (2):

Stole Dimitrievksi, Rivero

Defensas (9):

Gayà, Jesús Vázquez, Diakhaby, Tárrega, Cenk y De Haas

Centrocampistas (9):

Aliou Dieng, Pepelu, Baptiste Santamaría, Javi Guerra, Ugrinic, André Almeida, Arnaut Danjuma, Luis Rioja y Dani Raba

Delanteros (2):

Hugo Duro y Umar Sadiq y ¿Sato?

Canteranos (9):

Vicente Abril y Raúl Jiménez; Íker Córdoba, Panach, Lucas Núñez, David Otorbi, Víctor Fernández, Hamza Bellari, Mario Domínguez

Lesionados (6):

Foulquier, Copete, Canós, Diego López, Pablo López y Alberto Marí.