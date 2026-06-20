David Torres 20 JUN 2026 - 17:45h.

A Carlos Corberán le gustaba, pero su precio y sus molestias de rodilla, truncaron su continuidad

River da un paso más con Lucas Beltrán

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ValenciaLucas Beltrán dice adiós definitivamente al Valencia CF. El conjunto de Mestalla no puede pagar lo que la Fiorentina pide por él y, lo cierto es que, aunque a Carlos Corberán le gustaba, sus últimas semanas de competición con las continuas molestias en la rodilla, desaconsejaron al club hacer una apuesta por él.

De hecho, el Valencia CF no movió, el argentino tenía ofertas interesantes para cambiar de aires (River Plate quiso siempre repatriarlo y al Espanyol le gusta) y su club, la Fiorentina, quería hacer caja por él. Pero es que, además, la rodilla le sigue dando guerra y le impidió despedirse de Mestalla de corto. Ahora, ante la falta de decisión che, el River Plate ha dado un paso más y, según informan en Argentina, ha acordado una cesión con opción de compra. Según el periodista Germán García Grova, River pagará medio millón ahora y 6.7 en un año

Lucas Beltrán quería seguir en el Valencia CF y espera a Europa

El argentino siempre ha mostrado su deseo de quedarse, pero sabe que la opción es remota y haberse perdido siete partidos en el último trimestre no facilita el asunto. "Obviamente que me gustaría seguir en el Valencia CF, un club con Mestalla y una afición impresionante. Aún no se ha hablado nada pero sé que se puede hablar en un futuro", explicó, aunque reconocía ya (dos meses antes de acabar la temporada en el diario AS) que "lo normal es que vuelva a la Fiorentina, porque no hay ninguna cláusula en mi contrato de cesión. Poco más puedo hacer yo que dar lo mejor de mí en estos 9 partidos y después, no sé, la gente del club dirá. Es que no es una decisión mía. Depende de lo que opine el Valencia de mí, de lo que la Fiorentina quiera hacer conmigo... Son tantos factores. Pero si dependiera solo de mí... me encantaría quedarme"

Ahora, a pesar del interés