David Torres 20 JUN 2026 - 10:02h.

El Valencia CF lo ha puesto en el mercado, para Corberán no es imprescindible

Los seis jugadores del Valencia CF señalados para la Operación Salida

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ValenciaAndré Almeida ha vuelto a reaparecer en redes sociales tras unas semanas de silencio y vacaciones. El mediapunta con un mensaje claro de automotivación y presentación hacia lo que viene ha compartido una imagen suya corriendo en la playa en la que su mujer escribe: "No hay día libre para un atleta". El futbolista, tras una temporada irregular, una más, a pesar de su renovación, volverá a estar en el mercado como ha venido publicando ElDesmarque. Es, de hecho, uno de los futbolistas señalado en la operación salida.

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El Valencia CF le abrirá la puerta de par en par este verano a André Almeida si llegan ofertas por él. Lo renovó hasta 2028 porque se lo prometió cuando lo fichó, pero dado el poco protagonismo con Carlos Corberán, su salida es una de las más esperadas este verano porque, además, en el club, hay fundadas esperanzas de poder recuperar parte de la inversión que se hizo por él. (7.5 millones de euros). En este caso, además, el jugador tampoco vería con malos ojos salir; pero el verano pasado ya estaba en la rampa de salida y terminó quedándose.

Carlos Corberán le ha dado oportunidades, pero no es clave

Es evidente que a Carlos Corberán le gusta porque le ha dado oportunidades para reivindicarse pero también es evidente que André Almeida no las ha aprovechado. Por eso, el luso se presenta como uno de los firmes candidatos a abandonar el club este verano.

Ha participado en 22 encuentros de LALIGA (1016 minutos solo) en los que ha dado únicamente dos asistencias, un bagaje muy escaso para un mediapunta de un club que aspira a jugar Europa la temporada próxima. Por eso, todo apunta a que las dos partes (club, sobre todo, y jugador) se plantean un verano con movimientos. Cabe recordar que, en enero de 2025 llegó por él una oferta del Oporto por 10 millones de euros y que el Valencia CF, ya con Corberán en el banquillo, la rechazó. Pero la realidad es que, desde aquel momento, la situación de Almeida, que ya estuvo en el mercado el verano pasado, apenas ha evolucionado. Y eso que, de por medio, hubo renovación de contrato prometida cuando el jugador llegó a Valencia, que mejoraba su salario , uno de los más bajos de la plantilla cuando Jorge Mendes lo trajo a Mestalla. Pero, además de mejorar la situación salarial del futbolista era darle también más años al contrato para rebajar la amortización y, de paso, tener margen para darle una salida. Ahora mismo tiene firmado hasta 2029.