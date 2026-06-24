David Torres 24 JUN 2026 - 07:12h.

La operación salida está atascada y no tiene fichas: reunión con Lisandro Isei

El plan de Gourlay antes de final de mes, uno o dos fichajes más y Guido: Acelerón por Meunier, Sato...

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ValenciaRon Gourlay ha vuelto a Valencia. Tras un viaje por Europa para visitar diversas ciudades y analizar situaciones como las de Ramazani, el CEO de fútbol se ha dejado ver de nuevo por la Ciudad Deportiva de Paterna para, a una semana vista de la pretemporada, ponerse al frente de la operación salida y de los fichajes. Gourlay tiene un plan, pero la realidad, con el Mundial de por medio, se empeña en ser tozuda y en llevarle la contraria hasta el punto de hacer casi imposible la idea de cerrar más acuerdos antes de que vuelva Carlos Corberán a ponerse a los mandos de la nave.

El principal problema del Valencia CF

Pero primero es la A y después la B. Antes de fichar hay que dejar salir y el overbooking que hay en el equipo con la operación salida atascada es el principal problema del conjunto de Mestalla. De todo ello han hablado Gourlay y Lisandro Isei jefe de Scouting del club que está, junto a Manuel Ruz, coordinando las operaciones de este verano. Los dos se vieron las caras, como avanzó Radio Marca, aunque la relación ha sido y es constante, pero lo cierto es que el mercado nacional está parado y el intenrnacional también.

Sin fichas disponibles y con poco espacio en el Fair Play

Numéricamente el Valencia CF de Gourlay e Isei se encuentra un problemón gordo. Tras la ampliación contractual del portero Stole Dimitrievski y las llegadas de Justin De Haas y Aliou Dieng el club tiene en plantilla 24 jugadores con contrato profesional. Es decir, a Ron Gourlay, a una semana de comenzar la pretemporada le sobran futbolistas y tiene que dar salidas. La idea del club es tener 25 fichas profesionales y tres del filial o tipo B (sub 23). Además, el escocés está pendiente de la respuesta de Guido Rodríguez, Largie Ramazani y Thomas Meunier.

Urge, por tanto, dar salidas y hacer hueco en el Fair PLay

El estado actual de la plantilla del Valencia CF

Las cifras no engañan: el Valencia CF tiene con contrato:

Dos porteros : Cristian Rivero (2027) y Stole Dimitrievski (2028)

Cinco centrales*: Mouctar Diakhaby (2027), De Haas (2030), Tárrega (2029), Copete (2029), Cenk Özkaçar (2028).

Tres laterales: José Luis Gayà (2027), Foulquier (2027) y Jesús Vázquez (2028).

Seis centrocampistas: Aliou Dieng (2028), Pepelu (2028), Baptiste Santamaria (2027), Javi Guerra (2029), André Almeida (2029) y Ugrinic (2029)

Cuatro extremos u hombres de banda: Sergi Canós (2027), Arnaut Danjuma (2028), Luis Rioja (2027) y Diego López (2029)