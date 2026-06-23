El miedo de Fernando Gómez al fichaje de Thomas Meunier por el Valencia CF: "No, no lo ficharía"

David Torres 23 JUN 2026 - 13:02h.

Compás de espera entre Meunier y el Valencia CF

"Foulquier se va a quedar, no me gusta esa pareja"

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ValenciaEl Valencia CF sigue esperando el OK de Thomas Meunier para reforzar su lateral derecho. El veterano carrilero belga, titular con su selección en el Mundial a pesar de sus 34 años (hace 35 en septiembre), es uno de los más firmes candidatos para ocupar el hueco que deja Thierry Rendall en el Valencia CF. Sin embargo, sus actuaciones (como las de su selección), su veteranía que parece excesiva y el hecho de que quiera un contrato más largo del año más año opcional que le ofrece el Valencia CF, hace que su fichaje despierte dudas. Además, cabe recordar que, a día de hoy, el único lateral derecho que tiene el Valencia CF es otro veterano como Dimitri Foulquier (33 años), que además está lesionado y no hay fecha exacta de regreso.

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Las razones de Fernando Gómez

Uno de los que ha mostrado su temor es Fernando Gómez, leyenda del club, ex vicepresidente deportivo y ex director deportivo del club. El exfutbolista con más partidos en Primera intervino en el programa 90 Minuts de À Punt para asegurar que no lo firmaría y menos con otro compañero de viaje tan veterano como Foulquier.

Así transcurrió la conversación radiofónica:

¿Tú no lo firmarías?

No, no lo ficharía.

Lo primero es aspecto deportivo. Yo creo que tienes que encontrar mejores laterales que Meunier a porrillo. Mejores de lo que es ahora Menier, igual hace 4 ó 5 años ó 6 años pues sí que era un lateral para casi cualquier equipo, pero ahora ya no.

Y luego además tienes a Meunier y Foulquier. ¿No? De laterales.

Habéis dicho que la idea es que Foulquier salga...

Sí...

Pero Foulquier se va a quedar.

El objetivo era firmar dos laterales. Claro.

Se va a quedar Foulquier. Pero si tienes que firmar uno, Meunier y Fulquier, uff, no me gusta esa pareja.