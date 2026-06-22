David Torres 22 JUN 2026 - 07:15h.

Empató con Irán sin goles y se jugará la clasificación en la última jornada dependiendo de otros rivales

El Valencia CF acelera por Thomas Meunier mientras Andrés García se aleja

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ValenciaEl mercado de fichajes del Valencia CF será largo. Hay operaciones que en el club saben positivamente que no se podrán cerrar hasta los últimos días de mercado y más cuando hay futbolistas como Thomas Meunier que está en el Mundial y jugando. Sin embargo, los contactos por el lateral derecho siguen abiertos y, si el otro día había un principio de acuerdo económico (no de años), las posturas se van acercando poco a poco. De momento, él sigue en el Mundial, siendo titular con una Bélgica que decepciona y que no pudo pasar del empate sin goles ante Irán. La expulsión de Ngoy les condicionó hasta el punto que tuvo que salir del campo. Su clasificación está en el aire y dependerá de la última jornada. El Valencia CF sigue a la espera.

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Lo de Meunier y el Valencia va

El tira y afloja está en la duración del contrato, tal y como ha venido informando ElDesmarque, porque Meunier, al que le dio la alternativa Juan Carlos Garrido, es veterano y el Valencia CF ni quiere, ni puede hacerle un contrato eterno. Pero lo cierto es que a Meunier ofertas e intereses no le faltan, tras una trayectoria que le ha llevado desde su país natal a algunos de los equipos más importantes de Europa. Por eso, el siguiente paso, que la negociación vaya bien, es un nuevo avance. En ese sentido, Marca ha avanzado que Meunier ha descartado de momento otras propuestas que tenía, incluso de LALIGA para centrarse en escuchar al Valencia CF y tratar de llegar a un acuerdo. El club valencianista lo quiere y su entrenador, Carlos Corberán, lo prefiere a futbolistas más bisoños porque hay dudas también de cómo estará Foulquier en su último año de contrato y tras su última lesión.

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Meunier, una apuesta certera, según su descubridor

El Valencia CF lo quiere y su descubridor, el que lo convirtió en lateral derecho cuando era atacante, Juan Carlos Garrido, avala su fichaje en las condiciones actuales. "Para el Valencia es un jugador de un gran nivel y en el lateral derecho es un jugador de gran capacidad. Considero que es un acierto que viniese porque creo que en ese puesto mejoraría mucho el nivel de la plantilla", aseguró sin temor a equivocarse.