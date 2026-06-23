David Torres 23 JUN 2026 - 12:01h.

Apareció Kempes en la retransmisión y no lo nombraron

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ValenciaGaizka Mendieta, leyenda del Valencia CF, es uno de los comentaristas habituales del Mundial de Estados Unidos, Canada y México. El centrocampista le tocó comentar el Argentina-Austria disputado en el Dallas Stadium para la televisión pública española y, pasada la primera media hora de partido, las cámaras enfocaron a Mario Alberto Kempes, uno de los mejores jugadores de toda la historia del Valencia CF. Mendieta y el resto de comentaristas, aparentemente, lo confundieron con otra celebridad mientras el estadio, especialmente la hinchada argentina, jaleaba al campeón valencianista, que además se proclamó campeón del mundo. Rápidamente su "fallo" se hizo viral y fue muy criticado entre los aficionados che, que se sintieron ofendidos por ese aparente desconocimiento.

Las críticas se centraron en la televisión pública española y después, cuando cayeron en la cuenta que Mendieta pertenecía también al Valencia CF en su época más gloriosa, arreciaron las críticas contra el exjugador, que no terminó de salir bien del club.

La explicación de Gaizka Mendieta

Al día siguiente, el centrocampista, viendo que se había hecho viral el hecho de que confundiera o mejor dicho que no detectara a Mario Alberto Kempes en el estadio, explicó la realidad del asunto a través de sus redes sociales. Como suele ser habitual en estos casos, es más sencilla y lógica que todas las teorías de la conspiración. Mendieta no veía lo mismo que los espectadores: "Para los rápidos de gatillo:la señal de TV NO es la misma que la del pantallon del estadio.Ya lo explicamos durante la retransmisión,pero no está de más repetirlo. Mientras en casa veíais a Kempes, aquí veíamos a Tony Romo y Ginóbili. Gracias por seguir el Mundial con nosotros", acaba con sorna el exfutbolista del Valencia CF, acostumbrado a recibir las críticas por parte de una afición valencianista con la que está distanciada.