David Torres 26 JUN 2026 - 09:19h.

"¿Guido? El club debe valorar si merece hacer una apuesta importante. Deportivamente es un jugador interesante"

La Asociación de Futbolistas del Valencia CF cambiará su sede al Nou Mestalla

Compartir







ValenciaLa Asociación de Futbolistas del Valencia CF celebró esta semana su tradicional encuentro veraniego en el que más de un centenar de exfutbolistas volvieron a reunirse para hablar de su querido Valencia, de vivencias y, sobre todo, de fútbol, que es lo que le gusta a Juan Sánchez. Ex futbolista del Valencia CF, Celta de Vigo y Real Club Deportivo Mallorca, el delantero que ganó dos Ligas, una UEFA y una Supercopa de España, ahora es vicepresidente de la Asociación, alma máter del equipo de veteranos (dirigió el regreso de Jaume Doménech a los terrenos de juego) y es gestor de carreras en la agencia Interstar Deporte. En su historial destaca, además, que desempeñó los cargos de secretario técnico del Valencia CF y RE Mouscron (Bélgica).

Amante del balompié, atendió a ElDesmarque para analizar el mercado de fichajes del Valencia CF y qué cree él que le falta todavía al equipo en un verano que acaba de comenzar.

¿Cuántos fichajes cree que debería hacer el Valencia?

Bueno, tampoco te puedo decir un número exacto de posiciones, decir un número es complicado.

Hablemos pues de las que Juan Sánchez reforzaría

A mí me parece que, tal como han ido las últimas temporadas del equipo, creo que todas las posiciones se pueden reforzar.

Si tuvieras que señalar las más importantes...

Yo creo que el central. Creo que es importante buscar un central de jerarquía con experiencia.

Sigamos subiendo, medio, delantera...

Luego, para el medio del campo, yo creo que se necesitan jugadores de banda con desborde, con uno contra uno y con gol pues subirían el nivel de la plantilla. Y, para acabar, arriba, creo que habría que fichar algún futbolista distinto a Hugo Duro o a Umar Sadiq, jugadores que hagan de segunda punta, jugadores que lleguen desde atrás, que tengan gol. Eso también ayudaría.

Te pregunto por uno concreto, por Guido Rodríguez, el Valencia CF está negociando ¿crees que debería poner toda la carne en el asador por él?

Es un jugador que le ha dado mucho al equipo durante durante los últimos meses de la competición, pero es un jugador con una edad y el club tiene que valorar realmente si merece la pena hacer una apuesta importante con muchos años por un jugador de esa edad. A nivel deportivo te puedo decir que es un jugador que suma, un jugador interesante.