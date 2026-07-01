Alberto Cercós García 01 JUL 2026 - 15:47h.

Tras ganar 2-0 a Ecuador, los de Javier Aguirre ya están en los octavos de final del Mundial

Raúl Jiménez pone la directa a octavos: las notas del México - Ecuador

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La clasificación de México para los octavos de final del Mundial desató la euforia entre la afición mexicana desplazada a California, donde ElDesmarque, con Rafa Mainez como enviado especial a Estados Unidos, captó en primera persona una celebración completamente desbordada tras la victoria frente a Ecuador. Entre abrazos, cánticos y banderas al viento, los seguidores del 'Tri' no dejaron de corear "¡Viva México!", "¡Viva Javier Aguirre!", "¡Vamos a ganar el Mundial!" e incluso "¡Acabamos de hacer historia!", reflejando la enorme ilusión que ha despertado el combinado azteca tras sellar su pase a las eliminatorias y soñar con seguir haciendo historia en el torneo.