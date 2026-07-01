Piero Hincapié se convierte en la segunda 'víctima' de la Ley Vinicius: expulsado por taparse la boca

Redacción ElDesmarque Madrid, 01 JUL 2026 - 08:46h.

El defensa ecuatoriano fue expulsado por hablarle a un rival mientras se tapaba la boca

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La nueva normativa arbitral implantada por la FIFA en el Mundial 2026, conocida popularmente como la 'Ley Vinicius' tras la polémica con Gianluca Prestianni y el jugador del Real Madrid, ha vuelto a ser noticia. Piero Hincapié fue expulsado durante la derrota de Ecuador frente a México (2-0) en dieciseisavos de final, convirtiéndose en el segundo futbolista del torneo en ver la tarjeta roja por la aplicación de esta regla, diseñada para sancionar a los jugadores que hablen a su rival tapándose la boca y así evitar insultos racistas.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre certificó su pase a octavos gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez e Hincapié vio la expulsión en los minutos de descuento del partido. La selección ecuatoriana, que prometía ser una de las revelaciones, ha terminado despidiéndose del torneo en la primera ronda de eliminatorias con una acción que ha vuelto a poner el foco sobre la nueva normativa de la FIFA.

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Piero Hincapié fue expulsado por la Ley Vinicius

Tras una discusión con Santiago Giménez, delantero de la selección mexicana, Hincapié se acercó al jugador y, mientras le hablaba, se cubrió la boca con la mano. El atacante alertó inmediatamente al colegiado Slavko Vinčić, que recibió el aviso desde el VAR para revisar la acción. Después de observar las imágenes, el árbitro le enseñó la tarjeta roja al defensor ecuatoriano.

La denominada ‘Ley Vinicius’, introducida por la FIFA tras el episodio entre Gianluca Prestianni y Vinicius Júnior meses atrás, busca impedir que los futbolistas oculten posibles insultos, amenazas o expresiones discriminatorias cubriéndose la boca durante una conversación sobre el terreno de juego. La expulsión de Hincapié confirma que el organismo está aplicando la normativa con total firmeza y sin margen para la interpretación ya que, después del paraguayo Miguel Almirón en fase de grupos, este es el segundo jugador del Mundial sancionado por esta conducta.