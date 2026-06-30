Manu Carreño avisa a Luis de la Fuente tras el batacazo de Alemania y Países Bajos: “Que tomen nota”
Ya han empezado a caer algunas de las grandes selecciones del Mundial y Manu Carreño avisa para que no le pase lo mismo a España
Alemania, eliminada en los penaltis: primer bombazo del Mundial 2026
Después de tres semanas de Mundial, a algunas selecciones les toca ir haciendo las maletas de vuelta. En la fase de grupos ya se quedaron atrás 16 países y entre ellos una de las que aspiraban al título como Uruguay. Y ahora vienen las eliminatorias, que acaban de empezar y ya van muy fuertes con otras dos de las favoritas eliminadas. Alemania ha caído frente a Paraguay en los penaltis y Países Bajos lo ha hecho contra Marruecos, también con tanda definitiva tras terminar la prórroga con empate. Dos países que empezaron optando a lo más alto y al final se han dado de bruces sin llegar a octavos. Por eso Manu Carreño ha querido mandar un aviso a la Selección Española dirigida por Luis de la Fuente, para avisarles de que no se confíen y que, a pesar de que Austria no intimida igual que lo podía haber hecho Argentina, tampoco intimidaban mucho Marruecos o Paraguay y se han acabado clasificando a los octavos. Puedes ver el editorial de Manu Carreño en el vídeo superior.