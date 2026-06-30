Paraguay, a octavos de final tras imponerse en la tanda

Alemania mancha otra vez su historia con una plaga de señalados: las notas contra Paraguay

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Primer bombazo del Mundial 2026: Alemania, eliminada en dieciseisavos de final. Paraguay se ha impuesto a la selección germana en una tanda de penaltis frenética y saca el tercer billete a octavos de final, donde se medirá al ganador del Francia-Suecia. Se trata del tercer consecutivo en el que el cuadro alemán no consigue llegar a octavos de final, una ronda que se les resiste desde 2014, cuando levantaron por última vez el título.

Lo de este lunes fue dramática. Una vez llegó Paraguay a la portería contraria y un gol marcó: lo anotó Julio Enciso poco antes del descanso, culminando una buena jugada de combinado sudamericano por la banda derecha y cabeceando libre de marca al fondo de la portería de Neuer desde el punto de penalti.

La reacción de Alemania llegó en la segunda parte. Y no tardó: a los 54 minutos, Havertz puso el 1-1 con un toque sutil de cabeza y volcó el campo a favor del equipo europeo, que alcanzó el 75% de la posesión. El segundo gol parecía cuestión de tiempo, pero no llegaba, no llegaba, no llegaba... y el partido se fue a la prórroga.

No cambió el guion: posesión alemana, defensa paraguaya. Jonathan Tah marcó el 2-1 a la salida de un córner, pero el VAR avisó al árbitro de una falta de Anton sobre el portero y el colegiado, tras revisar la acción, acabó anulando el gol de manera polémica. No hubo mucho más que llevarse a la boca y el partido acabó en la tanda de penaltis, donde fallaron Havertz, Woltemade y Tah el definitivo. Alemania, otra vez, está eliminada del Mundial a las primeras de cambio. Y Paraguay, en octavos esperando rival.