Pablo Sánchez 03 JUL 2026 - 23:16h.

La Guardia Civil interviene camisetas falsificadas del Mundial 2026 por valor de unos 100.000 euros

La mencionada escena tuvo lugar antes de los lanzamientos

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El duelo de dieciseisavos de final del Mundial entre Australia y Egipto fue uno de los más igualados de esta ronda. El encuentro se decidió en la tanda de penaltis y dejó un par de curiosidades alrededor de su desenlace. Ambas tuvieron como protagonista al meta australiano Ryan, quien salió al campo a falta de un minuto para que finalizara la prórroga por decisión de su seleccionador, pese al cabreo del meta titular Beach.

La entrada de Ryan para los penaltis puso en alerta al banquillo de Egipto. En el descanso entre la prórroga y la tanda, los preparadores mostraron a sus jugadores cómo debían tirarle al meta. Para ello pusieron como ejemplo un lanzamiento de Mbappé desde los 11 metros durante la disputa de un Real Madrid - Levante de LALIGA EA SPORTS.

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Una imagen que fue captada por las cámaras de DAZN desde el banquillo y que genera, cuanto menos, curiosidad. En aquel choque, el Madrid venció al Levante por 2-0, uno de ellos obra de Mbappé desde los 11 metros. Ante Egipto, el portero del Levante no estuvo cerca de detener ningún lanzamiento.

Egipto, a la espera de rival

La selección de Egipto se clasificó este viernes para los octavos de final del Mundial 2026 en la tanda de penaltis frente a Australia y espera rival del duelo entre Argentina y Cabo Verde. De este partido saldrá el rival de los egipcios en la siguiente ronda después de hacer historia en este torneo. Australia, por su parte, vuelve a casa después de un competido torneo en el que se quedaron con la miel en los labios para seguir con vida.