La Guardia Civil interviene camisetas falsificadas del Mundial 2026 por valor de unos 100.000 euros
Una operación que desactiva dos comercios de Gran Canaria
Así son todas las camisetas retro del Mundial 2026
La venta de camisetas falsificadas sufre otro golpe en plena disputa de la Copa Mundial de la FIFA en una operación gestionada desde la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Gran Canarias. La intervención de prendas que se vendían en dos diferentes tiendas como oficiales se han incautado en un nuevo golpe que elimina un valor de mercado en torno a los 100.000 euros. Si hace un par de semanas la Policía Nacional activaba una operación para desactivar más de 66.000 camisetas valoradas en siete millones de euros, este es ahora un golpe mucho menor pero igual de efectivo para mandar un mensaje. En concreto son más de 1.200 equipaciones entre las que están principalmente las de selecciones del Mundial 2026 como España, Argentina o Inglaterra, pero también aparecen algunas de equipos de Primera División.