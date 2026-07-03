Cristiano Ronaldo cumple y Gonçalo Ramos se viste de héroe: las notas del Portugal - Croacia

Javi Rayo 03 JUL 2026 - 03:17h.

Portugal elimina a Croacia y se enfrentará a España en octavos de final (2-1)

Notas y puntos de España en el partido ante Austria, con dos sobresalientes y un duro suspenso

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Portugal sufrió para ganar ante Croacia pero se enfrentará a España en los octavos de final del Mundial. Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos sellaron la remontada lusa en la despedida de Luka Modric del Mundial. Perisic hizo el único tanto croata. Estas son las notas del Portugal - Croacia.

Las notas de Portugal

Diogo Costa (9): El guardameta portugués hizo varias paradas de mucho mérito, sostuvo a su equipo en los momentos más complicados.

Joao Cancelo (4): Mal partido del exfutbolista del Barça. Mal en ataque y muy justito en defensa. El gol de Croacia llegó por su banda.

Ruben Dias (6): Buen partido del futbolista del Manchester City, pero sin alardes.

Renato Veiga (8): El mejor defensa de Portugal con diferencia. Aportó seguridad, solidez y corpulencia en los duelos aéreos.

Nuno Mendes (7): Partido notable del futbolista del PSG, sobre todo en defensa. Algo menos participativo en ataque.

Joao Neves (4): Desaparecido, descafeinado. No se notó que estaba sobre el campo.

Vitinha (4): Partido pobre, muy flojo del futbolista del PSG. Muy lejos del nivel al que nos tiene acostumbrado.

Pedro Neto (4): Mal partido del atacante del Chelsea. No aportó nada en ataque. Perdió un par de balones fáciles.

Bruno Fernandes (5): Aprobado muy justito para el mediapunta del Manchester United. Lo intentó en ataque pero estuvo desaparecido en la creación del juego de Portugal.

Rafa Leao (8): Partido de destellos irregulares, pero con dos muy buenos. Uno, el balón que se estrelló contra el larguero, el otro, la asistencia del gol.

Cristiano Ronaldo (7): A parte del gol de penalti, muy poco de un Cristiano Ronaldo que se marchó sustituido en el minuto 80.

En la segunda parte, Roberto Martínez metió en el campo a Conceicao (5), Bernardo Silva (5), Semedo (SC), Gonçalo Ramos (8) y Rúben Neves (5).

Las notas de Croacia

Livakovic (6): Encajó dos goles, aunque poco más pudo hacer.

Stanisic (5): Ni frío ni calor. El futbolista del Bayern pasó desapercibido.

Sutalo (5): Partido regulero del zaguero croata. No cometió fallos pero ni mucho menos brilló.

Pongracic (6): Mejor que su compañero, pero tampoco para tirar cohetes.

Perisic (8): Qué decir del veterano extremo croata. A sus 37 años marcó un auténtico golazo ante Portugal.

Luka Modric (8): Lección de cátedra en el que será su último Mundial. Le echaremos de menos.

Kovacic (8): El ex del Real Madrid llevaba casi un año lesionado y se marcó un auténtico partidazo con hasta dos ocasiones claras de gol.

Vlasic (3): Error grave que provocó el penalti que transformó Cristiano Ronaldo en el 1-1.

Sucic (7): Lo intentó hasta la saciedad, pero no encontró el premio del gol.

Baturina (5): Partido sin alardes del futbolista del Como. Cierto es que Croacia tampoco desempeñó el juego por su banda.

Budimir (5): El delantero de Osasuna hizo dos buenos remates, uno puso a prueba al portero portugués. A Dalic no le gustó su partido y le sustituyó al descanso.

Dalic metió en la segunda parte a Matanovic (8), Mario Pasalic (SC), Gvardiol (SC), Kramaric (SC).