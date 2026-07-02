Ángel Cotán 02 JUL 2026 - 00:50h.

Un encuentro absolutamente loco

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Una auténtica locura. Bélgica perdía por dos goles a falta de cuatro minutos para el final del tiempo reglamentario y acabó ganándolo en el 119 de la prórroga. Senegal maniató a un combinado belga que llegó a protagonizar peleas verbales sobre el terreno de juego. Tielemans, por momentos villano, se convirtió en héroe con un doblete ya histórico.

El partido comenzó con un amago de igualdad en la primera mitad, pero poco a poco el conjunto africano se adueñó del balón. Moviendo a Bélgica de lado a lado estuvo a punto de inaugurar el marcador en el minuto 14, pero el palo evitó que una liada de Thibaut Courtois fuese a mayores.

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Llegaron entonces los mejores minutos de Senegal, y tras un nuevo envío al poste, Habib Diarra mandaba a placer el esférico al fondo de las mallas. El combinado belga, a verlas venir, mostró una pobre imagen en el primer acto pese a una leve mejoría en los últimos minutos. A base de disparos lejanos, Bélgica trató marcharse a vestuarios con el partido empatado, pero no lo logró.

Tras la reanudación, el guion del partido no cambió y Senegal buscó el segundo. Tras un par de intentos, el Ismaïla Sarr destrozó al espacio a Bélgica y anotó el 0-2 antes de la hora de partido. Rudi Garcia trató de agitar el árbol con varios cambios y lo acabó consiguiendo. Pese a sufrir el dominio africano, Romelu Lukaku hizo creer al combinado belga y Tielemans obró el milagro en tres minutos. El partido se iba a la prórroga.

En los treinta minutos extra, ambas selecciones parecían firmar la tanda de penaltis, pero acabaron asumiendo riesgos en el tramo final. Y en una de esas llegó la pena máxima a favor de Bélgica en el 118. Tielemans anotó desde los once metros y consumó la gran remontada de este Mundial 2026.

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Las notas de Bélgica en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Thibaut Courtois [5] Un mal despeje sirvió en bandeja el tanto de Senegal... pero la fortuna le sonrió y el delantero senegalés no lo aprovechó. Error impropio de su nivel. Sacó una mano importante a Mané.

Un mal despeje sirvió en bandeja el tanto de Senegal... pero la fortuna le sonrió y el delantero senegalés no lo aprovechó. Error impropio de su nivel. Sacó una mano importante a Mané. T. Castagne [5,5]

B. Mechele [4,5]

A. Theate [4]

Maxim De Cuyper [5,5]

Y. Tielemans [8,5] El autor del tanto que forzó la prórroga. Se lleva una foto histórica anotando el penalti que supuso el pase belga.

El autor del tanto que forzó la prórroga. Se lleva una foto histórica anotando el penalti que supuso el pase belga. Hans Vanaken [5]

Kevin De Bruyne [4]

L. Trossard [7] Asistencia clave para el gol de Tielemans.

Asistencia clave para el gol de Tielemans. Jérémy Doku [5,5] Fue sustituido y no ocultó su enfado.

Fue sustituido y no ocultó su enfado. C. De Ketalaere [3]

Los cambios de Rudi Garcia ante Senegal: R. Lukaku [7,5], D. Lukebakio [6,5], N. Raskin [5], Diego Moreira [7], Thomas Meunier [4] y A. Onana [Sin calificar].

Las notas de Senegal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Mory Diaw [4] Error gravísimo en el 2-2.

Error gravísimo en el 2-2. Krépin Diatta [5,5]

Pathé Ciss [6]

M. Niakhaté [5,5]

Ismail Jakobs [6]

I. Gueye [7]

Habib Diarra [7] En el momento exacto para subir el 0-1 al marcador. Trabajazo en la contención.

En el momento exacto para subir el 0-1 al marcador. Trabajazo en la contención. Pape Gueye [5,5] Jugó un buen partido, pero sin el brillo de otras ocasiones.

Jugó un buen partido, pero sin el brillo de otras ocasiones. I. Ndiaye [6,5]

Sadio Mané [5]

Ismaïla Sarr [7] A centímetros de aprovechar el error mayúsculo de Thibaut Courtois. Se topó dos veces con el palo. Y a la tercera llegó la vencida. Cuatro goles para él en este Mundial... para colocarse a dos de la Bota de Oro mundialista.

Los cambios de Pape Thiaw ante Bélgica: L. Camara [3], I. Mbaye [6], Pape Sarr [4], N. Jackson [4], E. Diouf [5] y B. Ndiaye [Sin calificar].