Ángel Cotán 01 JUL 2026 - 21:16h.

El extremo del Athletic Club, la gran noticia de este miércoles en territorio estadounidense

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Nico Williams ha sido protagonista este miércoles. En el día previo del primer enfrentamiento eliminatorio de España en este Mundial 2026, el extremo del Athletic Club mostró su lado más personal. Tras una temporada muy complicada en la entidad bilbaína, el fantasma de las lesiones volvió a aparecer por la cabeza del atacante.

Antes del último entrenamiento al partido ante Austria, la cámara de ElDesmarque desplazada a Estados Unidos captó imágenes que invitan al optimismo. Nico Williams realizó carreras elevando el ritmo en el terreno de juego. Un hecho que parecía imposible hace escasos días.

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El rezo de Nico Williams con España

Nico Williams, futbolista de la selección española, desveló que estuvo "rezando un poco" tras caer lesionado contra Uruguay para ver si se le "aparecía la Virgen" y no era un problema grave, como acabó ocurriendo tras someterse a pruebas médicas.

"Me encuentro bien, ha sido mucho menos de lo que esperaba, así que estoy con ganas de volver y poder ayudar. Al principio estaba hundido después de lesionarme, porque ya sabía lo que me había pasado. Cuando me hicieron las pruebas estuve rezando un poco a ver si se me aparecía la Virgen y por suerte me ha escuchado", dijo el delantero español en una entrevista en RTVE.

"Soy bastante cabezón. El mismo día que me fastidié con la lesión estuve más bajito de ánimos. Al día siguiente ya tenía claro que quería ayudar al equipo, fuese como fuese, entrenar e intentar agilizar esos plazos respecto a la lesión", completó.

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Nico Williams habló de cómo vivió su temporada, marcada por una pubalgia que le impidió rendir como en años anteriores y tener continuidad: "Había días que no podía levantarme de la cama, ni ir al baño, ni entrenar; y muchas veces tenía que entrenar y jugar medicado. Son situaciones de la vida que me tenían que tocar. Me han pasado y me ha hecho madurar y crecer como persona y como profesional. Ahora toca saber sufrir otra vez, saber levantar la cabeza porque la vida es así y no perdona a nadie".