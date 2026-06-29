La obsesión de Luis de la Fuente por mejorar a España: se pasa el día libre analizando a Austria en el hotel

Redacción ElDesmarque Madrid, 29 JUN 2026 - 09:56h.

Los jugadores han aprovechado el día libre para estar con sus familiares

Mati Prats se moja con el orden de las favoritas a ganar el Mundial 2026: "España puede ganar y perder con cualquiera"

Compartir







La Selección Española ya prepara el decisivo cruce de dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Austria que se disputará el jueves 3 de julio a las 21:00h en horario peninsular. Después de cerrar la fase de grupos con una victoria ante Uruguay, el cuerpo técnico de La Roja, encabezado por Luis de la Fuente, ha aprovechado la jornada de descanso para analizar a su próximo rival, una selección que ha dejado buenas sensaciones bajo la dirección de Ralf Rangnick. El entrenador austríaco se ha ganado el reconocimiento dentro del fútbol europeo por su estilo de juego, hasta el punto de que, dentro del cuerpo técnico español lo consideran “el Bielsa europeo”.

El sacrificio de Luis de la Fuente para analizar a Austria

El cuerpo técnico ha dedicado todo el día libre a revisar vídeos del juego de Austria y de los propios encuentros de la Selección Española. Luis de la Fuente y sus ayudantes han optado por sacrificar una jornada de descanso, donde los futbolistas han estado junto a sus familiares, para analizar durante la mañana y la tarde al rival de La Roja en dieciseisavos de final.

Según ha desvelado el periodista Javi Herráez en la Cadena SER, el cuerpo técnico español admira a Ralf Ragnick, seleccionador de Austria y lo consideran algo así como "el Bielsa europeo". El objetivo principal de este análisis pasa por estudiar en profundidad las fortalezas de sus sistemas y encontrar la mejor manera de romper el orden tan característico de sus equipos.

Además, el análisis no se ha limitado al rival ya que también han revisado el último compromiso de España frente a Uruguay para detectar aspectos que debían mejorar de cara a la primera eliminatoria de esta Copa del Mundo. Una de las principales conclusiones fue que el equipo movió el balón con demasiada lentitud durante varias fases del partido, una circunstancia que pretenden corregir antes del choque contra los austríacos.