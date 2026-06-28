Álvaro Borrego 28 JUN 2026 - 14:04h.

El presidente de honor del Sevilla FC ha sido diagnosticado de un cáncer de colon

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Luis de la Fuente, seleccionador español, mandó este viernes un mensaje de ánimo a su “amigo” Joaquín Caparrós, después de conocerse que el entrenador sevillano ha sido diagnosticado de un cáncer de colon, y trasladó su pésame al francés Didier Deschamps, seleccionador de Francia, por el fallecimiento de su madre.

"Quería aprovechar para mandar el pésame a Didier Deschamps por el fallecimiento de su madre y también dar ánimo a Joaquín Caparrós, mi amigo, que hoy hemos conocido que está enfermo. Un abrazo enorme a ambos”, declaró en la comparecencia de prensa tras la victoria de España frente a Uruguay (0-1) en la última jornada del Grupo H.

Caparrós, de 70 años y presidente de honor del Sevilla, ya recibe tratamiento contra la enfermedad, según informó el club andaluz, que le transmitió públicamente todo su “apoyo y cariño”. El técnico de Utrera ya superó una leucemia crónica que le fue diagnosticada en abril de 2019 y que no le impidió continuar entonces con su actividad profesional en los banquillos.

Caparrós, leyenda viva del Sevilla FC

Joaquín Caparrós, leyenda del sevillismo y que recibió en 2023 la distinción 'II Banquillo de Oro' de la entidad, ha dirigido al Sevilla en cuatro etapas diferentes, la última de ellas en la recta final de la temporada 2024-25 tras la destitución de Xavi García Pimienta. Es el entrenador que más partidos oficiales ha dirigido al conjunto sevillista, con 248, y el que más victorias ha cosechado -112-. Además, es el octavo técnico con más encuentros en la historia de Primera División, con 517 entre el club sevillista, el Deportivo de La Coruña, Athletic Club de Bilbao, Real Mallorca, Levante, Granada y Osasuna.

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El utrerano, quien también pasó por el Recreativo de Huelva, Villarreal, Neuchatel suizo y Al-Ahli catarí, entre otros clubes, y fue seleccionador de Armenia (2020-22), llegó al Sevilla en el verano de 2000 con la misión de devolver al equipo a Primera, lo que logró en su primer año, y después lo asentó en la máxima categoría y lo clasificó dos veces para la Copa de la UEFA.

Dejó la entidad en 2005, justo en la antesala de la primera serie de títulos del club en el siglo XXI. Tras continuar con su carrera tanto en España como en el extranjero, trece años después de su salida volvió al Sevilla tras la destitución del italiano Vincenzo Montella y consiguió certificar la clasificación para la Liga Europa con sólo cuatro partidos por disputar.

Tras aquella temporada 2017-2018 fue nombrado director de fútbol de la entidad nervionense, aunque aceptó el reto de volver al banquillo en marzo de 2019, tras la salida de Pablo Machín, para sellar de nuevo una plaza en la Liga Europa. En la 2019-2020 pasó a ser Director de Desarrollo de Talentos del club para trabajar con los escalafones inferiores, hasta que recibió la llamada de la selección de Armenia. Cuatro campañas después, en la 2024-25, regresó tras el despido de García Pimienta y se puso otra vez al frente del equipo para atar la permanencia en la recta final de aquella liga. Y ahora es presidente de honor de la entidad.