Joaquín Caparrós, presidente de honor del Sevilla, diagnosticado con cáncer de colon

Fran Fuentes 26 JUN 2026 - 20:49h.

El club expresa su máximo apoyo a la leyenda sevillista y a todos sus allegados en este duro proceso

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El Sevilla FC ha comunicado que Joaquín Caparrós, leyenda del sevillismo y presidente de honor, sufre cáncer de colon. De este modo, el club ha querido expresar todo su apoyo en este momento de máxima dificultad. Asimismo, la entidad afirma que el utrerano ya se encuentra bajo tratamiento médico. En este sentido, el comunicado del club apela a "su casta y coraje habituales" para combatir la enfermedad.

En el pasado, Joaquín Caparrós ya atravesó un complejo tratamiento médico al ser diagnosticado de leucemia linfática crónica en 2019. La figura de Joaquín Caparrós está estrechamente ligada a la historia reciente del Sevilla FC. El técnico utrerano dirigió al primer equipo en varias etapas y fue una de las piezas clave en la reconstrucción deportiva de la entidad a comienzos de los años 2000, sentando las bases de una de las épocas más exitosas del club. Más allá de su primera y exitosa estancia, regresó hasta en dos ocasiones para salvarlo del descenso en las últimas jornadas. De este modo, su identificación con los valores del sevillismo le llevó a ser nombrado presidente de honor, un reconocimiento reservado para las figuras más representativas de la historia de la entidad.

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La noticia ha provocado una rápida reacción entre aficionados, exfutbolistas y profesionales del mundo del fútbol, que han querido enviar mensajes de ánimo a Joaquín Caparrós tras conocerse el diagnóstico. El entrenador sevillano afronta ahora esta nueva batalla rodeado del apoyo de su entorno y del cariño de todo el sevillismo, que confía en verle superar la enfermedad con la fortaleza y el carácter que siempre ha demostrado tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

Desde ElDesmarque nos sumamos a las muestras de apoyo a Joaquín Caparrós y a toda su familia y amigos en un momento tan complicado y le deseamos una pronta recuperación.