Basilio García Sevilla, 01 MAY 2026 - 11:55h.

"Lo vimos la temporada pasada, mantuvimos la categoría gracias a nuestra gente"

El entrenamiento del Sevilla, lleno de pancartas de las peñas; así reaccionaron los jugadores

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El Sevilla FC se encuentra en una tesitura prácticamente desconocida para algunas de sus generaciones de aficionados, por ello está poniendo toda la carne en el asador al afrontar en puestos de descenso los últimos cinco partidos de la temporada 2025/26. La permanencia pasa por los tres partidos que el equipo tiene en casa, por el apoyo de la afición, y uno que sabe bien cómo alentarlos es Joaquín Caparrós.

El actual presidente de honor de la entidad y el entrenador que amarró la permanencia el año pasado, con el gol de Álvaro García Pascual a la UD Las Palmas. Fue agónica, pero se consiguió, y cualquier sevillista firmaría lo mismo para lo que queda.

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El utrerano ha querido ser parte de este ambiente previo que se está viviendo antes de las dos finales seguidas que se disputarán en el Ramón Sánchez-Pizjuán, enviando un mensaje a través de los medios oficiales del club a una afición que le tiene como referente en cuanto a sentimiento sevillista se refiere. "Todo el mundo lo sabe. Nuestra afición es tan madura y tan histórica que ya ha vivido este tipo de partidos en muchas situaciones, ya no solamente de títulos. Lo vimos la temporada pasada, mantuvimos la categoría gracias a nuestra gente, gracias a nuestra afición".

Que hierva la sangre roja

"Tenemos que ser auténticos sevillistas. Después, lo que sea, pero nuestro estadio el lunes va a ser una caldera, vamos a estar los 90 minutos pensando exclusivamente en que tenemos que conseguir los tres puntos y no hacer cuentas. Tenemos que ir partido a partido y luego vendrá el siguiente. Los cinco sentidos tienen que estar puestos en el partido ante la Real Sociedad”, añadía Caparrós.

El exentrenador lanzó un mensaje final a su más puro estilo, apelando a lo más instintivo del sentimiento sevillista. “Nos tiene que hervir la sangre roja, pensar en el Sevilla, que es lo más grande. Porque ser sevillista es lo más grande”, finalizaba.