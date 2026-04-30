Basilio García Sevilla, 30 ABR 2026 - 15:46h.

"La situación es preocupante, a todos los que sentimos en rojiblanco nos debe preocupar, es obvio", reconoce

El Sevilla y Monchi, Monchi y el Sevilla, 26 años después

Compartir







Monchi es un sevillista más en estos momentos. No ejerce cargo alguno en el Sevilla FC y tampoco en otro club de élite, aunque sí que preside el CD San Fernando 1940, con el que ha logrado ya su primer ascenso. Más allá de eso, vive con preocupación los momentos que está pasando el equipo, con el descenso sobrevolando el Sánchez-Pizjuán, aunque también se siente tremendamente orgulloso de la reacción de una afición de la que se siente parte.

“La situación es preocupante, a todos los que sentimos en rojiblanco nos debe preocupar. Es obvio. Llegar a este momento en puestos de descenso, es motivo de preocupación. Todos estamos intentando, fundamentalmente la afición, transmitir positividad. La parte negativa ya la he dicho, preocupado, como el 100% del sevillismo. Pero vamos a obviar lo negativo”, expresaba este jueves en palabras a Radio Sevilla.

A partir de ahí, Monchi ha valorado mucho la reacción de una afición que ha vuelto a unirse por un bien común, como sucedió en agosto del 95, o en situaciones más oníricas como la Europa League de 2023. “El sevillismo ha vuelto a responder, a estar muy por encima de cualquier situación por muy complicada que sea. Ya lo ha hecho muchas veces, tenemos un ejemplo de algo no similar, pero también duro, como el 8 de agosto del 95 cuando el sevillismo salvó al club de una hecatombe. La situación ahora es negativa y el sevillismo ha dado muestras de nuevo de lo que es capaz de hacer. Esperemos que toda esta energía positiva sirva para empujar a la plantilla, que son los que tienen que ejecutar el plan, que cojan confianza, crean en sí mismos, olviden lo que ha pasado hasta ahora, y se centren en esta miniliga de cinco partidos para conseguir la salvación”.

Monchi hace cuentas

No hay sobreexcitación. “Me ha parecido una idea muy bonita lo de las pancartas. Todo lo que sale del corazón, de sumar, del positivismo, es bienvenido. Estamos en un momento donde ya habrá tiempo, cuando el partido se vaya acercando, para que los profesionales sean capaces de manejar corazón y cabeza. Ahora estamos tocando el corazón, transmitiendo apoyo y confianza. Habrá momentos para enfriar ese corazón y la cabeza tome decisiones. Hay profesionales, jugadores con experiencia en el vestuario y en el cuerpo técnico, serán capaces. No podemos parar esta simbiosis tan bonita que se ha creado”.

El apoyo de la afición. “Estamos en dinámica descendente, hablo de sinergias. El ejemplo del otro día, un partido que te pones 0-1 y en el 99’ te ganan. Todo puede salir mal. La inmovilidad no produce nada, con lo cual es una buena iniciativa, popular, salida del pueblo, y creo que es bueno. Aquel Manchester United, Juventus, el Inter de la sexta... ¿Eran mejores que el Sevilla? Sí, pero habíamos creado un ambiente y éramos imparables. Hay que generar eso. La séptima viene de un año muy difícil, se consiguió generar se ambiente y cambió porque había mimbres vamos a pensar en que podemos hacer algo parecido. Soy optimista. Cuando veo lo que está sucediendo me emociono por pertenecer a este club y sentirme identificado con las cosas que hace la afición, capaz de darle la vuelta a un ambiente demasiado hostil”.

Las cuentas. “En 41 mínimo. Dependerá un poco de los golaverajes. 42 creo que va a dar. Es hablar por hablar. A priori, creo que va a estar en 41-42. 43, seguro. Los puntos están en el Sevilla, tenemos que generar esa sinergia todo lo que supone el sevillismo e intentar no hacer cuentas de la lechera, porque se te rompe y no sabes reaccionar. Vamos a pensar en nosotros mismos. Centrémonos en nosotros mismos, para ganar tienes que meter un gol”.

Verá el partido. “Verlo lo voy a ver y voy a sufrir mucho, aún no sé dónde lo voy a ver. Voy a intentar transmitir el mayor optimismo posible. Voy a estar pendiente al cien por cien, y el granito de arena que pueda sumar lo voy a intentar sumar”.

Un sevillista más. “Mi papel es de aficionado, aficionado especial porque he sido futbolista y director deportivo, y hacer lo que están haciendo el resto, intentar apoyar a través de los medios oportunos. Me gustaría reiterar el mensaje. Chapeau a la afición”.