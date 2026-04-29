Pepe Jiménez Sevilla, 29 ABR 2026 - 14:56h.

El excapitán del Sevilla, dispuesto a todo por ayudar a su equipo

Jesús Navas visita a sus excompañeros antes de la final ante la Real Sociedad

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Siempre Jesús Navas. El que fuese capitán del Sevilla ha respondido a la llamada de la entidad en uno de sus peores momentos en la historia reciente y ha querido no solo visitar a sus excompañeros antes de la sesión, sino también recordarles durante una pequeña charla lo importante que es salvarse del descenso. Él estará con ellos también el lunes.

Porque desconocemos si Jesús Navas tendrá preparado algún tipo de visita más a la plantilla, pero sí sabemos que el que fuese lateral diestro blanquirrojo no fallará a su cita el lunes en el Sánchez-Pizjuán y presenciará el encuentro desde su asiento, como un sevillista más.

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"Este lunes va a ser increíble, una bendita locura lo que se va a vivir", decía el extremo en los medios oficiales de la entidad poco después de dejar claro que "siempre voy a estar con mis compañeros, hay que estar más unidos que nunca".

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Cabe recordar que el pasado año, incluso tras su retirada, Jesús Navas acudía al vestuario antes y después de cada encuentro, situación que, aunque no es exactamente igual que este curso, ya que él no ha formado parte del plantel en ningún momento, podría vivirse también este lunes.

El club está trabajando en tener enchufados, al máximo, a todos los jugadores del plantel y ya en citas especiales, como en algún derbi, han acudido a exjugadores o excapitanes para motivar a los chicos, además de recordarles la importancia de un club como el Sevilla.

Máxima concentración en una semana clave que, posteriormente, si se gana, abriría la puerta a otra importantísima, pero que, de momento, ni se mira. Partido a partido. Final a final. Es el único camino para que este Sevilla mantenga la categoría tras un año tan irregular.