El mensaje de Jesús Navas a los jugadores del Sevilla: "Tenéis que salir a morir"

Pepe Jiménez Sevilla, 29 ABR 2026 - 11:55h.

"Cualquiera de la grada daría lo que fuera por estar en el campo"

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Jesús Navas, excapitán del Sevilla, atendió a los medios oficiales de la entidad este jueves tras visitar el entrenamiento de sus compañeros y, en una pequeña entrevista, confesó el mensaje que le había dejado a los que, hasta hace meses, eran sus compañeros: "A morir".

"Siempre voy a estar con mis compañeros, es el momento de estar más unidos que nunca. La afición siempre está con nosotros, este lunes va a ser increíble, una bendita locura lo que se va a vivir. Los jugadores tienen que salir al cien por cien, a darlo todo porque cualquiera de ellos daría lo que fuera por estar en el campo defendiendo al Sevilla FC y los jugadores van a tener el privilegio de poder hacerlo", decía en los medios oficiales de la entidad.

En esta misma línea, el excapitán comentaba que "hay que ir con ganas, con ilusión por afrontar este reto. Hemos vivido retos muy bonitos en forma de títulos pero este hay que vivirlo también con ilusión, la ilusión de salvar al Sevilla FC. Les he dicho que tienen que salir a morir, a por todas, que tenemos la mejor afición del mundo. Es pasión, casta, coraje... el sentimiento de este club lo tenemos todos y seguro que la afición, que es clave, nos va a llevar a la victoria".