Álvaro Borrego 26 JUN 2026 - 13:23h.

El lateral asegura que siempre intentó mostrar sensaciones positivas y transmitir alegría al vestuario cuando le tocó ejercer como capitán

Los movimientos del Sevilla en la delantera

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Gabriel Suazo ha todo un carrusel de emociones durante su primera temporada en Nervión. El internacional chileno llegó a LaLiga con el propósito de vivir experiencias diferentes y darle un salto de calidad al Sevilla FC, aunque en lo deportivo le tocó sufrir casi hasta el último suspiro. Su campaña se saldó con 30 partidos oficiales, convirtiéndose en el noveno futbolista con más minutos de la plantilla, lo que escenifica la confianza que inspiró a sus entrenadores. Con contrato hasta 2028, el lateral izquierdo relató en una entrevista para Banda Deportiva en la que hizo balance sobre su año y lo que le intentó aportar al equipo.

Una temporada especial en la que, a su modo, intentó aportar dentro y fuera del campo: "En Sevilla viví un momento difícil de pelear el descenso, y me preguntaron qué hacía yo para intentar ayudar en esa situación. Después de cada derrota, al siguiente día abrazo a mis compañeros, les saludo con cariño y entro a la cancha sonriendo. A lo mejor me sacan fotos y la gente dice: ¿cómo se está riendo si el día anterior perdió?. Para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si perdí, obviamente tengo frustración, me duele y soy el más exigente porque soy muy competitivo. Pero si llevo toda esa acción positiva, al final las cosas van a terminar yendo a ese lado".

Su veteranía le hizo hacer las veces de capitán, siendo líder a su manera: "No es necesario hablar ni estar todo el tiempo demostrando para liderar; es importante, pero no esencial. En Francia aprendí a liderar con el ejemplo, entrenándome al máximo, dejando todo en cada pelota para contagiar a mis compañeros positivamente. En el Sevilla también me ha tocado ser capitán y aprender a escuchar. Si tengo que decirle algo a un compañero tiene que ser de cierta forma porque si no, le afecta a su rendimiento. Eso también es ser líder y muchas veces no se nota".

Por último valoró lo que siente en el Sánchez-Pizjuán y cómo se siente el fútbol aquí: "El estadio es una maravilla cuando entramos. Cuando cantan el himno con las bufandas se te eriza la piel. En el nuestro y en el del Betis a veces no se escucha porque la gente está a full. Eso me hizo recordar muchas cosas que viví en Colo-Colo, cómo sienten el fútbol y cómo lo viven"