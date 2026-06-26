Javi Rayo 26 JUN 2026 - 11:20h.

Joselu rompe una lanza a favor de los futbolistas que no llegan a los equipos de la élite del fútbol español

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Joselu Mato ha vivido en su carrera deportiva lo mejor y lo peor. El canterano del Real Madrid sabe lo que es ganar una Champions League con el club de su vida pero también ha experimentado en dos ocasiones el dolor que significa perder la categoría. Sobre esa diferencia de presión ha hablado en Bajo los palos, el podcast de Iker Casillas. El delantero afirma que es mucho más sacrificado para un futbolista jugar en los equipos de la parte baja de la tabla que hacerlo en un aspirante a la lucha por LALIGA.

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Joselu podría jugar en el Sevilla la próxima temporada

"Cuando yo llegué al Real Madrid la gente me hablaba de la presión por ganar títulos y tal. La presión es saber que vas al hoyo y que el 60% de tu contrato está en el aire, que si haces un año malo, al año siguiente no te quiere nadie. Yo la presión la he vivido durante toda mi carrera y es eso. Yo he estado en equipos modestos y sabes que desde el primer partido de LALIGA tu objetivo es salvarte, no ganar un título. Yo cuando llegué al Real Madrid dije 'bendita presión'. Tú al final vas formando una familia, tus hijos van creciendo y van viendo que no ganas un partido, que el siguiente tampoco lo ganas... Al final intentas no llevártelo a casa, pero te estás jugando el futuro de tu familia. Sabes que si desciendes tu contrato de va a rebajar a la mitad, no sabes si luego vas a poder firmar un contrato como ese... La ayuda que tengas en casa ayuda mucho a gestionarlo", explica el exfutbolista del Real Madrid.

Joselu, que podría seguir su carrera en el Sevilla, afirma que "dejar el Real Madrid le pesará toda la vida porque lo que ha vivido ahí no lo va a vivir nunca jamás".