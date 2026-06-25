Pablo Sánchez 25 JUN 2026 - 19:12h.

Qué jugadores no seguirán en el club: la Filosofía Athletic se abre al mercado de fichajes

Recuerda su etapa con Marcelo Bielsa en el club

Compartir







Ander Herrera atraviesa un verano cargado de incertidumbre en relación a su futuro. El jugador vasco confirmó hace poco su salida de Boca Juniors para emprender un nuevo camino deportivo. En el horizonte asoma con fuerza la posibilidad de volver a jugar en el Real Zaragoza o incluso la de dedicarse por entero a los banquillos. Mientras tanto, Ander mantiene muy vivo el recuerdo de su trayectoria futbolística, donde el Athletic tiene un peso bastante importante.

Precisamente sobre el cuadro rojiblanco y su etapa allí habló en el canal de Youtube de Davoo Xeneize, donde rememoró sus temporadas como jugador athleticzale y presumió de la filosofía Athletic y la importancia que tiene en el club y en la ciudad. "Es increíble. Es algo insólito y habla mucho de lo que es el club y el ADN del futbolista vasco. La filosofía del Athletic te lleva a que el vestuario es un grupo de amigos. Iker Muniain, Iraola, Iñigo Pérez, Fernando Llorente, Óscar de Marcos, Javi Martínez, teníamos un gran equipo". contó.

Su etapa con Bielsa en el Athletic

Marcelo Bielsa: "A mí me marcó de forma positiva. Le tengo un gran aprecio y cariño entendiendo que es un tipo muy peculiar. Mi experiencia con él es buenísima, le hace bien al fútbol. Quiere atacar todo el tiempo, no especula, quiere hacer más goles, nos decía que no había que prostestar a los árbitros, que no había que fingir. Eso por una parte es muy bueno, pero le ha alejado de los títulos. Él tiene un plan, pero el fútbol a veces necesita un plan B. Recuerdo que tenía obsesión por saber cómo iba a jugar el rival, pero luego lo que quería era atacar todo el tiempo. A veces exponía un resultado positivo a que le empataran, Es un tipo que mejora a los jugadores, es honesto, trata a todos por igual, le da igual quien sea que lo va a tratar igual".

Finales con el Athletic: "Esa temporada la cantidad de minutos que jugamos 14 o 15 jugadores fue una locura. El último mes no nos podíamos ni mover. Estábamos seis o siete jugadores muertos. Perdimos la final de la Copa y de la Europa League. El aprendizaje que me deja eso es que las temporadas exitosas no son de 12,13 o 14 jugadores, son de 18-20. Tienes que intentar que todos tengan participación e importancia. Eso para mí le alejó de competir las finales, no las competimos".