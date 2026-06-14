Celia Pérez 14 JUN 2026 - 17:37h.

El delantero estaría a punto de regresar a la que fue su casa

Las lágrimas de Ander Herrera en su despedida de Boca Juniors: "Uno de los sueños durante mi carrera"

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La vuelta de Ander Herrera al Real Zaragoza parece estar muy cerca de producirse. Ya las palabras de Ibai Gómez y Lalo Arantegui el pasado viernes hacían presagiar que la vuelta del maño a la casa banquilla era una posibilidad bastante viable, algo que ha ido ganando fuerza con el paso de las horas y tras quedar desvinculado de Boca Juniors.

Pese a contar con contrato hasta el 31 de diciembre, Boca Juniors y Ander Herrera han decidido separar sus caminos de mutuo acuerdo, aunque otras fuentes apuntaban a una salida no tan amistosa. Sea de una forma u otra, lo cierto es que el mediocentro está en el mercado y su fichaje por el Real Zaragoza está a punto de convertirse en realidad.

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Según cuenta el diario AS, Ander Herrera ya tiene pactada su vuelta al Real Zaragoza con Lalo Arantegui e Ibai Gómez, quedando únicamente pendiente la aprobación del presidente Jorge Mas y del Consejo de Administración tras su negativa hace dos años.

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Lalo Arantegui, a por Ander Herrera

Posteriormente, el director deportivo también fue preguntado por la posibilidad del fichaje de Ander Herrera, dejando muy claro que hará todo lo que esté en su mano para conseguirlo. "Es un futbolista diferente para nosotros en el trato que hay que darle por la trayectoria que ha tenido. El lunes hablábamos que lo más importante para el club es el ascenso, pero también es importante el cómo. Y para mí, la figura de un jugador como Ander es importante", apuntó.

"Él tiene sus tiempos ahora para poder hablar con nosotros. Por mi parte, como dirección deportiva, si tengo un 1% de posibilidades, habremos todo lo posible para que este aquí. Para mí es muy importante en el corto, medio y largo plazo. Crear un proyecto con una identidad. Creo que pocos jugadores son un ejemplo como Ander. Por mi parte, si tengo un mínimo de posibilidades de traerlo, apuraré todas las que tenga", añadió.