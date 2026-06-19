Celia Pérez 19 JUN 2026 - 12:16h.

El centrocampista mantiene en el aire su futuro

Lalo Arantegui desvela cómo evoluciona la salida de Adrián Liso y el fichaje de Ander Herrera: "En el punto que queremos"

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Ander Herrera se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado de fichajes del Real Zaragoza. Tras quedar desvinculado de Boca Juniors, su fichaje por el cuadro blanquillo ha comenzado a sonar con fuerza, aún más teniendo en cuenta las palabras de Lalo Arantegui acercando bastante la posibilidad. Incluso parece que ya tiene pactada su vuelta, quedando únicamente pendiente la aprobación del presidente Jorge Mas y del Consejo de Administración tras su negativa hace dos años.

Todo apunta a que regresará a la casa blanquilla para enrolarse en el proyecto en Primera RFEF, aunque sus últimas declaraciones invitan a ser bastante cauto. Al menos es lo que se desprende al dejar en el aire si seguirá jugando al fútbol. "Yo me voy a formar -como entrenador-. No sé de momento qué voy a hacer, si voy a seguir jugando un poquito más. Pero obviamente me gusta entrenar, trabajar con los chicos más jóvenes, pero Boca son palabras mayores. Ojalá algún día esté preparado para volver a este club desde otro rol, pero me gusta ser humilde y prudente con los pasos que voy a dar", explicó en unas declaraciones recogidas por El Heraldo.

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Precisamente este jueves por la mañana, Lalo Arantegui, en rueda de prensa, fue preguntado sobre cómo marchan las negociaciones sobre Ander Herrera y lejos de distanciar dicha posibilidad, la mantuvo en el aire una vez más. "Es la misma evolución. Está en el punto que queremos que esté. No puedo contar mucho. quedan muchos días para el inicio de pretemporada. Lo que tengamos que hacer llevará su proceso", aseguró.

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Llegue o no al Real Zaragoza, lo cierto es que el mediocentro está en el mercado tras haber finalizado su contrato con Boca Juniors y el interés de Lalo Arantegui por él es más que patente.