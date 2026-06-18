Celia Pérez 18 JUN 2026 - 12:07h.

El meta es uno de los grandes pretendidos por la entidad blanquilla

El Zaragoza da un vuelco al modelo de futuro con sus grandes perlas: el contrato hucha

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Con Ibai Gómez ya al mando del Real Zaragoza, la dirección deportiva sigue metida de lleno en el diseño de una plantilla de garantías con la que afrontar el descenso a Primera RFEF. Lalo Arantegui no para en las oficinas blanquillas consciente de que el verano será duro para conseguir el proyecto deportivo que tiene en la cabeza. Y ahí, hay un nombre que lleva marcado en rojo desde hace tiempo: el de Diego Fuoli.

En la entidad blanquilla quieren que el aragonés sea el arquero del nuevo proyecto, pero su llegada no será nada fácil. Con contrato en vigor aún con el Sabadell, el Fuoli está firmando una gran campaña en el cuadro catalán, metido de lleno en el ascenso a Segunda división y con la idea de no dejarlo ir. De hecho, se remiten a su cláusula de rescisión, que puede variar en función de si se quedan en Primera RFEF o logran el ascenso a LALIGA Hypermotion.

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Según desvela el Periódico de Aragón, el precio y el contrato de Fuoli variará en función de la categoría. Si el Sabadell no logra el ascenso y se queda en Primera RFEF, el contrato es hasta 2027 y con una cláusula de 350.000 euros. Sin embargo, si logra el ascenso, ya en Segunda, su contrato se ampliaría un año más, hasta 2028, y la cantidad ascendería hasta 800.000 euros.

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Además, parece ser que en la entidad catalana no están del todo contentos con el comportamiento del Zaragoza en esta operación. Debido a que no sufren de urgencias económicas, el Sabadell no piensa ceder nada en el precio del meta tan pretendido en el cuadro blanquillo. De esta forma, habrá que esperar al desenlace y conocer el destino del Sabadell la próxima campaña para que se intensifiquen los movimientos por su fichaje.