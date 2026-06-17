El Zaragoza da un vuelco al modelo de futuro con sus grandes perlas: el contrato hucha

Ángel Cotán 17 JUN 2026 - 19:05h.

La cantera blanquilla sigue sufriendo despedidas inesperadas

El Zaragoza tiende puentes por el fichaje de Ander Herrera: negociación en curso y salario

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El Real Zaragoza está protagonizando un mercado de fichajes muy activo. La caída al infierno de la Primera Federación motivó al club aragonés a realizar una auténtica criba que obliga a confeccionar un equipo prácticamente nuevo. Con Lalo Arantegui a la cabeza, la entidad blanquilla se enfoca en esta tarea principal, pero sin olvidarse del futuro.

En su balance del pasado curso, el director deportivo zaragocista arrojó pistas de la nueva estrategia que acometería con la cantera. El Zaragoza aumentará su apuesta por el talento de casa con el descenso, aunque para ello debe combatir con los tentáculos de los grandes del país: "Las familias que piensan con doce o trece años que van a estar mejor en otro club distinto aquí... tenemos que respetarlo, son los máximos responsables de sus hijos y nosotros tenemos la responsabilidad de convencerlos de que el mejor sitio en el que van a estar va a ser aquí".

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El Zaragoza da un vuelco al modelo de futuro con sus grandes perlas

El pasado martes, Lalo Arantegui presentó la hoja de ruta del fútbol base para la próxima temporada en el Ibercaja Estadio. Más de 200 familias estuvieron presentes en un acto en el que se marcaron las líneas de trabajo a seguir. Tras esta exposición del club, el periodista Chesus Santamaría avanza un cambio importante en lo que a las grandes promesas se refiere.

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El Real Zaragoza, consciente de los fichajes que clubes como Villarreal, Real Madrid, Valencia o FC Barcelona tienden a protagonizar en sus inferiores, establecerá el llamado 'contrato hucha'. Con esta medida, que supone todo un vuelco al modelo de futuro de la entidad, se pactarán unas cantidades económicas con las perlas zaragocistas.

Eso sí, estas grandes promesas solo cobrarán tales cantidades una vez finalice el contrato que tienen firmado. Si apuestas por abandonar la disciplina blanquilla antes del término de su relación contractual, la cantidad pactada regresará a la hucha y será para otro jugador.