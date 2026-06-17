Lalo Arantegui ultima una nueva salida del Real Zaragoza: operación a punto

Fran Fuentes 17 JUN 2026 - 10:08h.

El club le incluirá una opción de compra para tratar de que esta vez su salida sea definitiva

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Lalo Arantegui protagonizó una auténtica revolución al anunciar las salidas de 26 jugadores del Real Zaragoza en su primera rueda de prensa de planificación de la temporada en Primera RFEF. Sin embargo, algunos futbolistas sí que se quedan o han regresado de sendas cesiones, como es el caso de Adrián Liso, aunque su salida esté sobre la mesa. Sin embargo, no es el único, ya que el mundialista Samed Bazdar o Sebastian Kosa también tienen papeletas para abandonar la disciplina blanquilla.

Es este último quien, de hecho, ya tiene casi cerrada de nuevo su salida, a falta de algunos flecos. Y es que, según informa El Periódico de Aragón, el eslovaco se ha incorporado al Kosice de la primera división de Eslovaquia, donde volverá a jugar a préstamo de cara al año que viene. De este modo, aunque faltan algunas aristas que cerrar en la operación, el jugador ha llegado al club en el primer día de los reconocimientos médicos y la pretemporada para participar con normalidad, como un jugador más. Esto, evidentemente, ha sucedido con permiso del club blanquillo.

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Así las cosas, aún quedan algunos flecos en el apartado salarial por cerrar. Y es que, aunque el jugador cobra un salario ligeramente superior a los 100.000 euros, levemente por encima del mínimo permitido por LALIGA en Segunda división (el mínimo es 98.000 euros), este sueldo es bastante elevado en la liga de Eslovaquia. Del mismo modo, la intención del club blanquillo es la de cerrar una opción de compra con el Kosice, ya que el jugador no cuenta ni en presente, ni de cara al futuro, y se espera que se resuelva de manera inminente porque hay buena predisposición, tanto por parte del jugador como de ambos clubes.

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El Real Zaragoza asume las pérdidas por Sebastian Kosa

Según la citada información, el Real Zaragoza pagó 250.000 euros por Sebastian Kosa a cambio del 50% de su pase. Una cifra que habría sido mayor si hubiera cumplido una serie de objetivos marcados en en concepto de bonus, algo que ahora, directamente, ya no será posible. Del mismo modo, también habría resultado ínfima si el jugador hubiera manifestado la proyección que muchos le presuponían. Ahora, el club tratará de rascar alguna contraprestación por él, a sabiendas de que, aunque en su momento pudiera pensarse que era poco, no podrán recuperarlo mediante una revalorización del jugador.

Así las cosas, Lalo Arantegui sigue aligerando la masa salarial y haciendo espacio para poder acometer fichajes importantes de cara al próximo curso.